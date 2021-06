Deutscher Zitter-Erfolg bringt Bestquote

Quotennews

Mit einem denkbar knappen 2:2 gegen Ungern konnte die Deutsche Nationalelf in das Viertelfinale der «Euro 2020» einziehen. Dazu gab es endlich auch absolute Bestquoten!

Die bisherige Turniergeschichte ist bei dernicht leicht einzuordnen. Auf der einen Seite schafft man es bei Partien der deutschen Nationalmannschaft durchaus bis zu 22 Millionen Menschen zu begeistern, auf der anderen Seite waren die sonstigen Partien im ZDF oder Ersten nicht halb so erfolgreich. Am gestrigen Mittwoch, dem 23. Juni, spielte sich der letzte Gruppen-Spieltag in Gruppe E und Gruppe F ab. Kurz nach 17:00 Uhr schaltete das ZDF in den EM-Modus und begann mit 1,74 Millionen Zuschauern ab drei Jahren die Vorberichte auf das Spiel Slowakei gegen Spanien. Jüngere Zuschauer waren zu dieser Zeit lediglich 0,2 Millionen vor den Bildschirmen, wodurch der entsprechende Marktanteil bei "nur" 8,7 Prozent landete. Insgesamt blockierte das Zweite bis dato 14,7 Prozent des TV-Marktes. Kurz vor der Partie wurde die Anmoderation gesondert gemessen und ab 17:50 Uhr ergaben sich 4,009 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 24,3 Prozent und 0,9 Millionen Jüngere bei einem Marktanteil von 24,2 Prozent.Mit dem Anpfiff um 18:00 Uhr konnte sich das Zweite weiter steigern und es konnten 6,24 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von insgesamt 30,6 Prozent verbucht werden. Bei den jüngeren Zuschauern ergaben sich 33,1 Prozent Marktanteil bei guten 1,64 Millionen Zuschauern. Bei der letzten Europameisterschaft 2016 ergab sich der letzte Spieltag der Gruppenphase ohne deutsche Beteiligung mit Ungarn gegen Portugal beim ZDF und zeitgleich Island gegen Österreich bei Sat.1 . Hier war damals einzig die erstgenannte Partie erfolgreich mit 6,75 Millionen Zuschauern, 1,97 Millionen Jüngeren und einem Marktanteil von insgesamt 34,8 Prozent und 31,3 Prozent am Markt der Jüngeren. Auch in der 21:00 Uhr-Partie bei der «Euro 2016» überzeugte das ZDF mit Schweden gegen Belgien und 9,02 Millionen Zuschauern, einem Marktanteil von 33,2 Prozent, 3,43 Millionen Jüngeren und einem entsprechenden Marktanteil von 34,3 Prozent. Doch zurück zu gestern: Schweden schickte Polen mit einem späten 3:2 nach Hause, während Spanien sich mit einem 0:5 Platz zwei in Gruppe E sicherte.Somit begann um 20:00 Uhr der Countdown zum letzten Gruppenspiel, vielleicht auch allgemein letzten Spiel der deutschen Mannschaft bei der «Euro 2020». Die Konstellation im Vorfeld recht furios, mit einem Sieg konnten die Deutschen noch erster in der Gruppe werden, mit einer Niederlage wäre man möglicherweise komplett aus dem Turnier ausgeschieden. Die Vorberichte verfolgten bereits gute 8,88 Millionen Zuschauer, wovon 3,21 Millionen Jüngere gemessen worden konnten. Die Marktanteile lagen bei 30,9 Prozent insgesamt und bereits sehr guten 40,8 Prozent bei den Jüngeren. Um 20:50 Uhr zeigte die Anmoderation direkt vor dem Spiel wo der Abend hingehen sollte, denn bereits ab 20:50 Uhr waren 20,61 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen und der Marktanteil kletterte auf 63,2 Prozent. Die jüngeren Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren explodierten auf 8,23 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 74,8 Prozent. Mit dem Spielbeginn zeigte sich das volle Potenzial dieser EM und ohne auf den Spielverlauf oder die Konstellation aus dem Parallelspiel Portugal gegen Frankreich eingehen zu wollen, blieb es spannend bis zur letzten Minute. Das Spiel verfolgten 25,73 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon wiederum 10,26 Millionen Jüngere gemessen werden konnten. Der Marktanteil der Übertragung im ZDF lag damit bei grandiosen 71,4 Prozent insgesamt und am Markt der Jüngeren belegte man 81,1 Prozent. Nachdem beide Spiele des Abends 2:2 Unentschieden endeten, geht es für Deutschland am kommenden Dienstag in London gegen England ins Achtelfinale. Anpfiff wird um 18:00 Uhr im Ersten sein.