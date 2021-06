RTL findet «DSDS»-Jury

TV-News

Die Spekulationen nahmen in den vergangenen Tagen überhand, nun schuf RTL Gewissheit über die kommende Jury von «Deutschland sucht den Superstar». Mit dabei ist tatsächlich der aktuelle «Traumschiff»-Kapitän.

Nachdem RTL im Frühjahr bekannt gegeben hatte, dass man sich von Dieter Bohlen trennen werde und die Jurys der beiden Castingfomate komplett neu besetzen wolle, wurde in den vergangenen Wochen und Monaten wild spekuliert. Auf Quotenmeter-Anfrage am Mittwochmorgen hieß von RTL-Pressesprecher Claus Richter nur kurz: „Jury und Moderation – sowohl von «DSDS» als auch «Das Supertalent» – geben wir rechtzeitig bekannt. Spekulationen kommentieren wir grundsätzlich nicht.“ Nun ging es aber doch schneller als gedacht und RTL präsentierte am Mittwochabend die neue Jury von «Deutschland sucht den Superstar».Demnach werden Florian Silbereisen, über den in den vergangenen Tagen kräftig spekuliert wurde, Ilse DeLange und Toby Gad die Jury bilden. Mit Silbereisen ist RTL ein echter Coup gelungen und man hat den nächsten öffentlich-rechtlichen Star nach Köln gelotst. Silbereisen steht bekanntlich unter anderem für «Das Traumschiff» vor der Kamera. Allerdings nannte man in der Ankündigung keine Details, ob der Schlagersänger künftig exklusiv für RTL arbeite, daher ist davon auszugehen, dass er auch weiterhin für das ZDF drehen wird. Für Silbereisen ist «DSDS» kein unbekanntes Terrain. Er wirkte bereits 2020 in mehreren Shows als Juror mit, nachdem Xavier Naidoo ausgeschieden war.Ilse DeLange dürfte manchen RTL-Zuschauer bekannt sein, sie tanzte in der vergangenen «Let’s Dance»-Staffel mit, ehe sie verletzungsbedingt ihre Teilnahme beenden musste. Außerdem trat sie in der VOX-Show «Sing meinen Song» auf. Der vermeintlich unbekannteste Juror dürfte demnach Produzent und Songwriter Toby Gad sein, der in der Branche allerdings ein Powerhouse darstellt. Er schrieb unter anderem Songs für John Legend, Beyoncé, Fergie, Madonna und Selene Gomez. Der gebürtige Münchner lebt seit über 20 Jahren in den USA und arbeitete an Hits wie „If I Were A Boy“ (Beyoncé) und „All of Me“ (John Legend) mit.Kai Sturm, RTL-Unterhaltungschef, kommentierte die Neuausrichtung der Jury so: „Wir möchten wieder mehr Lagerfeuermomente für Jung und Alt kreieren. Das neue «DSDS» soll bunt sein, unterhaltsam – und voller Leidenschaft! Wir freuen uns deshalb sehr über die Zusage unserer drei Juroren. Mit Florian Silbereisen, Ilse Delange und Toby Gad ist es uns nicht nur gelungen, geballte Musik-Expertise in der Jury zu vereinen, sondern DSDS auch eine Frischekur zu verpassen, die noch mehr Herzblut und Empathie mit sich bringt und den Spaß dabei ganz sicher nicht zu kurz kommen lässt.“ Noch im Sommer sollen die Jury-Castings zur 19. Staffel beginnen.