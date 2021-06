Am Fürstenhof entdeckt ein Schwein seine Liebe zum Fußball

Soap-Check

Unterdessen plant Carla bei «Rote Rosen» das Re-Opening ihres Restaurants.

Paul erträgt Andreas` ständige Nähe und Saschas ablehnende Haltung mit Größe und bemüht sich, Tatjana alles rechtzumachen. Nach einem Missverständnis jedoch brechen die unterschwelligen Konflikte wieder auf. Paul sieht keine gemeinsame Zukunft mehr. Mona steht Tatjana zur Seite und genießt gleichzeitig die Vorfreude auf die Hochzeit mit Jens. Sara und Simon haben nach dem romantischen Walzer im Kurpark einen Magic Moment. Freunde und Familie sehen in ihnen bereits das nächste Liebespaar. Für Sara und Simon aber ist das kein Thema: Sie sind nur Freunde – oder? Britta ist in Sorge um Amelie: Nach dem Angriff auf Gregor schottet sie sich ab, lässt niemanden an sich heran. Erst Lilly gelingt es, Amelie aus dem Tal der Tränen zu befreien. Carla plant die Wiedereröffnung des Restaurants. Doch die Bauarbeiten sind laut und drohen das Tagesgeschäft zu stören. Was tun? Die zündende Idee liefert schließlich unbeabsichtigt Thomas. Ben ist fest entschlossen, die Fischbude zu übernehmen, und entwickelt ein neues Konzept. Tina ist nicht überzeugt.Selina gerät ins Zweifeln. Maja will ihr Glück mit Hannes genießen. Werner zeigt Größe im Umgang mit Marita Maricelli. Michael ist Überbringer von schwierigen Nachrichten. Schweinchen Chantal soll Maskottchen werden. Christoph gerät durch Dr. Kammls Untertauchen und Selinas erneute Aufforderung, seine Intrige gegen Ariane bei der Polizei zu gestehen, weiter unter Druck. Er wiederholt vor Selina seine Anschuldigung, Ariane hätte versucht, Selina zu vergiften. Daraufhin gerät Selina zunehmend ins Zweifeln und geht diesem Verdacht nach. Nach ihrem Kuss schlafen Maja und Hannes zusammen ein. Obwohl eine Begegnung mit Florian am nächsten Tag sowohl Maja als auch Florian einen Stich ins Herz versetzt, beschließt Maja, ihr Glück mit Hannes einfach zu genießen. Werner erfährt entsetzt von Marita Maricellis Betrugsversuch. Zunächst ist er bitter enttäuscht, doch die Gründe für Maritas Handeln stimmen ihn versöhnlich und er spendiert ihr sogar den Hotelaufenthalt. Michael kommt von seinem Besuch bei Debbie zurück und feiert mit Rosalie ihr Wiedersehen. Doch die Stimmung wird getrübt, weil Jacob ihm die Scheidungspapiere von Eva mitgegeben hat, die er nun Robert überbringen soll. Als Schweinchen Chantal die Liebe zum Fußball entdeckt, kommt Max auf die Idee, sie als Maskottchen für den FC Bichlheim vorzuschlagen.Trotz eines Großauftrags will Korbinian seiner Mutter unter die Arme greifen. Übernimmt er sich mit der Doppelrolle als Schreiner und Erntehelfer? Als Felix erkennt, dass es in seinem momentanen Job keine spannenden Perspektiven für ihn gibt, steht sein Entschluss fest. Eine kluge Entscheidung?Als Conor erfährt, dass Corinna von seinem Seitensprung mit Cecilia weiß, will er Nika die Wahrheit beichten. Doch er scheint zu spät zu kommen. Till stürzt sich in die Arbeit, doch Chris drängt ihn, sich auch privat neu zu orientieren - und auf die Avancen einer attraktiven Kundin einzugehen. Sina und Bambi versuchen Amelies Ängste zu nehmen und schwören ihr, immer für sie da zu sein. Amelie besteht auf eine verbindlichere Vereinbarung.Als Malu ankündigt, weitere Sachen aus der Wohnung zu holen, wird Justus bewusst, dass er noch ein letztes Mal um seine große Liebe kämpfen will. Leyla startet mit Marie und Lucie einen Versuch, Greta zu überführen. Ausgerechnet Chiara droht, ihnen in die Quere zu kommen ... Als Kim erfährt, dass Leonie versucht hat, Ben zu verführen, kommt es zum Showdown zwischen den beiden ungleichen Frauen ...Nihat ist fassungslos. Warum hat Lilly ihm den Anruf verheimlicht? Lillys Rechtfertigungen machen alles nur noch schlimmer. Verletzt entzieht sich Nihat und geht in seiner Enttäuschung lieber mit Peach feiern ... Katrin hält es nicht aus, Tobias anzulügen und gesteht ihm alles. Der ist zwar erschüttert, rechnet es ihr aber hoch an, dass sie ehrlich zu ihm war. Katrin ist entschlossen, den Anschuldigungen nicht zu glauben.Macht Pause.Jule und Marc treffen gut gelaunt auf dem Campingplatz aufeinander. Doch die Stimmung wird getrübt, als sie beide den Termin für ihre Scheidung in den Händen halten. Jule ist völlig durch den Wind und auch Marc kämpft mit seinen Gefühlen, was er vor der euphorischen Nina aber natürlich nicht zugeben kann. Jule beschließt, sich mit Steve zu versöhnen und nach vorne zu blicken, erlebt aber eine böse Überraschung: Sie erwischt ihn beim Fremdgehen und rastet komplett aus. Als sie Trost und Rat bei Meike suchen will, trifft sie zu allem Unglück auf Marc und Nina. Die beiden stoßen gerade auf die bevorstehende Scheidung an und lassen fiese Sprüche in Jules Richtung ab.Joe wartet ungeduldig darauf, dass Paula nach Jannes‘ Geständnis endlich aus der Haft entlassen wird. Doch die Anwältin macht ihm deutlich, dass die Entlassung noch gar nicht so sicher ist, wie er geglaubt hatte. Als Joe sie daraufhin besucht, bringt er es nicht übers Herz, die Wahrheit über Jannes zu erzählen und Paula falsche Hoffnungen auf eine mögliche Entlassung zu machen. Hilflos und mit schlechtem Gewissen weiß Joe nicht, was er nun tun soll – bis er plötzlich einen verheißungsvollen Anruf erhält…