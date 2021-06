3sat produziert neues Format mit Erwin Pelzig

TV-News

«Beim Pelzig auf der Bank» heißt eine neue Sendung mit Komiker Frank-Markus Barwasser und wird als „Roadmovie-Doku-Talkformat“ beschrieben.

In Simbabwe stehen seit etwa 15 Jahren sogenannte Freundschaftsbänke im ganzen Land verteilt, auf denen psychologisch geschulte, ältere Dame sitzen und sich die Sorgen und Nöte der Mitmenschen anhören und Ratschläge geben. Was hat das Ganze mit Fernsehen zu tun? 3sat hat nun bekannt gegeben, dass man zusammen mit dem Komiker Frank-Markus Barwasser – besser bekannt als Erwin Pelzig – genau dieses Konzept in eine Fernsehsendung überträgt.Derzeit laufen die Dreharbeiten für die dreiteilige Sendung namens, die der Kultursender als „Roadmovie-Doki-Talkformat“ beschreibt, denn Barwasser lädt in seiner Rolle als Erwin Pelzig zu Gespräch und Getränk auf seine „Freundschaftsbank“. Anders als in Simbabwe ist das Bank-Konzept allerdings noch nicht etabliert, weswegen er mit Bank und Bowle-Set im Gepäck auf seinem Herrenrad durch das ganze Land radelt.Jede und jeder kann sich zu ihm setzen. Im Nachgang an die Gespräche möchte Pelzig den Erkenntnissen aus den Gesprächen auf den Grund gehen und sucht dafür prominente und nichtprominente Experten auf und bittet auch sie, auf seiner Freundschaftsbank Platz zu nehmen. Mit dabei sind unter anderen Soziologe Harald Welzer sowie Theologin und Pfarrerin Margot Käßmann. Gedreht wird noch bis 7. Juli. Die Ausstrahlung der Filmproduktion-Gruppe-5-Produktion sollen im Dezember 2021 bei 3sat ausgestrahlt werden.