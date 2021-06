Das Erste kündigt zwei neue «Praxis mit Meerblick»-Filme an

TV-News

Die Filme «Heimkehrer» und «Was wirklich zählt» sind bereits abgedreht.

Die letzte Klappe ist kürzlich auf Rügen gefallen, wo zwei neue Filme der Film-Reiheentstanden sind. Wie gewohnt sind die Episoden für den Sendeplatz zur Primetime am Freitag unter dem Label „Endlich Freitag im Ersten“ eingeplant. Die Filme tragen die Arbeitstitel «Heimkehrer» und «Was wirklich zählt» und wurden neben dem Drehort Ralswiek auf Rügen auch in Sassnitz, Neuenkirchen und Berlin entstanden. Regie führte Jan Ruzicka, Marcus Hertneck beziehungsweise Michael Vershinin schrieben die Drehbücher.Vor der Kamera der Real-Film-Berlin-Produktion ist wie üblich Tanja Wedhorn zu sehen. Daneben übernehmen Dirk Borchardt, Benjamin Grüter, Lukas Zumbrock, Morgane Ferru, Anne Werner, Michael Kind, Anne Weinknecht, Patrick Heyn, Bo Hansen, Petra Kelling, Jack Owen Berglund, Swetlana Schönfeld, Steffen Schroeder, Bernhard Piesk, Frederic Balonier, Vera Kasimir, Daniela Schulz, Torsten Michaelis, Lene Oderich, Antonia Breidenbach, Tristan Göbel, Jens Münchow und Nele Rosetz weitere Rollen.Von der 2017 gestarteten Film-Reihe wurden bislang zwölf Filme ausgestrahlt, die auf eine durchschnittliche Reichweite von 4,86 Millionen Zuschauer kamen. Die vergangenen beiden Filme «Vatertag auf Rügen» und «Hart am Wind» durchbrachen im März und April jeweils die Fünf-Millionen-Marke bei allen Zuschauern. Im Schnitt belief sich der Gesamtmarktanteil auf 15,6 Prozent. Bei den Jüngeren kommt «Praxi mit Meerblick» durchwachsen an. Durchschnittlich wurden 7,3 Prozent Sehbeteiligung verzeichnet, zuletzt standen aber sehr gute 9,0 Prozent zu Buche. Wann die beiden neuen Film ins Fernsehen kommen, steht noch nicht fest. Üblicherweise laufen die Episoden im Frühjahr jeden Jahres.