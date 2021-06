Christopher Wittich verstärkt «RTL Aktuell»-Team

Köpfe

Der ntv-Moderator wird bei seinem Heimatsender aber weiterhin zu sehen sein.

Auf den Screenforce Day präsentierte sich RTL in einem neuen Gewand und unterstrich damit seine Ambitionen nach mehr Seriosität und Relevanz. Im Zuge dessen baute man diverse Nachrichten- und Magazin-Formate aus und kündigte beispielsweise eine weitere Stunde des Mittagsmagazins «Punkt 12» sowie eine weitere «Explosiv»-Ausgabe an. Schon vor der Präsentation in der Vorwoche war klar, dass auch das Nachrichten-Flaggschiffeine Nachmittagsausgabe um 16:45 Uhr erhalten wird. Um dies zu stemmen holte der Kölner Sender Anfang des Monats Anna Fleischhauer ins Boot. Nun gab man eine weitere Neuverpflichtung bekannt.Ab August verstärkt ntv-Moderator Christopher Wittich das Moderationsteam um Peter Kloeppel, Charlotte Maihoff, Maik Meuser und eben Fleischhauer. Er soll sich ebenfalls vorwiegend um die 16:45 Uhr kümmern, wird aber gleichzeitig auch weiterhin bei ntv moderieren. „Die Menschen bestmöglich zu informieren, macht für mich den Reiz am Nachrichtengeschäft aus“, sagt Christopher Wittich. „«RTL Aktuell» ist die erfolgreichste Hauptnachrichtensendung bei den Jungen im deutschen Fernsehen – Teil dieses starken Nachrichtenteams zu werden, freut mich riesig.“„Ich freue mich sehr, dass wir mit Christopher Wittich einen gleichermaßen kompetenten und sympathischen Kollegen im Moderationsteam von «RTL Aktuell» begrüßen können, der bereits als Reporter und Moderator langjährige Erfahrungen gesammelt hat", so Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News. Wittich ist gewissermaßen ein Eigengewächs der Mediengruppe RTL, der bekanntlich auch ntv gehört, denn er volontierte bei RTL Hessen. Seit ist er Teil des Moderationsteams des Nachrichtensenders.