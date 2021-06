Die besten Crime-Hörbücher

Hintergrund

Zahlreiche Comedy-Podcasts dominieren die Spotify-Charts. Aber Crime-Hörbücher und -Podcast werden immer beliebter.

Das Genre Crime ist eines der beliebtesten, welches rund um Hörbücher existiert. Krimis, Thriller und Bücher verwandter Stilrichtungen werden immer öfter durch einen Sprecher oder eine Sprecherin zum Leben erweckt. Aus gutem Grund, denn die Resonanz ist enorm gut. Crime-Hörbücher gehörten zu den Trends des Jahres 2021.Doch welche Crime-Hörbücher sind derzeit die besten? Im Folgenden hat Quotenmeter eine kurze Rangliste von einer eigenen Top 5 Liste zusammengefasst.Der Selbstmord eines Juden namens Salomon Taubers wäre fast unter den Tisch gefallen, doch der deutsche Reporter Peter Miller bekommt durch ein altes Tagebuch Wind von dessen Geschichte. Er hat den fürchterlichen Verdacht, dass ein einstiger Lagerkommandant noch lebt und damit etwas zu tun hat. Die Jagd auf Eduard Roschmann beginnt und wird zu einem großen Abenteuer.Miller bleibt nicht unbemerkt und gerät in den Fokus der Geheimorganisation ODESSA. Ein aufregender Wettlauf, der von Uve Teschner lebendig erzählt wird. Schöpfer des Werks ist Frederick Forsyth.Das Genre "True Crime" gehört zu den beliebtesten rund um die Crime-Hörbücher. Es behandelt echte Verbrechen, die auch im Stern-Crime-Podcast erzählt werden. Dieser behandelt in mehreren Staffeln die spannendsten Kriminalgeschichten der letzten Jahre.Die Täter, die Opfer, die Ermittler und die Experten - alle Seiten werden von Christian Redl bestens beleuchtet und zumeist bleiben keine Fragen offen. Geschichten von Mördern bis hin zu gerissenen Betrügern finden ihren Platz.Das Werk von Gilly MacMillan handelt von einem siebenjährigen Mädchen (Jo), die in einem luxuriösen Umfeld aufwächst. Von ihrer geliebten Nanny Hannah wird sie umsorgt, dich eines Nachts verschwindet diese plötzlich. Erst nach mehr als dreißig Jahren später kehrt sie in das Anwesen ihrer Kindertage an einem See zurück.Dort lernt sie eine Dame kennen, die sich als Hannah verstellt und behauptet, Jos ehemalige Nanny zu sein. Doch Jos Mutter ist sich sicher, dass Hannah seit über dreißig Jahren tot ist. Wo liegt die Wahrheit?Der Mord an einem Polizisten spaltet eine ganze Stadt. Im Zentrum des aufregenden Mordprozesses steht Jake Brigance, der den Pflichtverteidiger gibt. Die Todesstrafe für dessen Mandanten steht im Raum, doch der ist erst 16 Jahre alt. Als sich Brigance immer mehr in den Fall hineinarbeitet merkt er, dass er den Jungen retten muss. Beim Kampf um die Wahrheit riskiert er seine und die Sicherheit seiner Familie. Charles Brauer erweckt die Geschichte von John Grisham zum leben.Eines der beliebtesten Crime-Hörbücher dieser Zeit in Deutschland. Protagonist Björn Diemel besucht auf Drängen seiner Frau ein Achtsamkeit-Seminar. Als erfolgreicher Anwalt hat er nur wenig Zeit für seine Familie, der Kurs trägt allerdings schnell Früchte. Die Inhalte integriert Diemel sogar in seinen Job - jedoch deutlich anders als gedacht: Als ein Mandant und Mafiaboss ihm Probleme bereitet, bringt er ihn um - nach allen Regeln die er rund um die Achtsamkeit gelernt hat.Matthias Matschke liest die Geschichte von Karsten Busse mörderisch entspannt.