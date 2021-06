Sat.1 plant kurzfristiges «akte. Spezial»

TV-News

Kommende Woche will Sat.1 einen fußballfreien Abend nutzen, um Fragen rund um den Sommerurlaub zu klären.

Am kommenden Mittwoch und Donnerstag pausiert die Fußball-Europameisterschaft zwischen dem Achtel- und Viertelfinale. Dann dürfen sich die fußball-fernen TV-Zuschauer über spannendere Programme im Fernsehen freuen als etwaige Wiederholungen. Sat.1 möchte die Zeit ohne sportliche Quotenkonkurrenz nutzen und hat für den Mittwoch, 30. Juni, einangekündigt, das sich mit der Frage „Wie geht Sommerurlaub 2021?“ beschäftigt.Die Programmierung ist nicht unbedingt überraschend, der Zeitpunkt dagegen schon. Auf den Screenforce Days betonte der Sender noch, dass man ab dem 1. Juli die Magazin-Sendung stärker in den Fokus und in die Primetime integrieren möchte. Nun geschieht dies also schon einen Tag vorher. In der Sendung, die zwei Stunden dauern soll, reisen «akte.»-Reporter an beliebte Urlaubsziele und schauen vor Ort nach, wie dort aktuell „Sommerurlaub 2021 geht“. Sie wollen zeigen, wo man Ferien trotz Corona-Maßnahmen genießen kann. Dazu sollen drängende Fragen rund um lokale Corona-Maßnahmen beantwortet werden.Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann kündigte derweil gleich mehrere solcher Serviceangebote an, ohne jedoch konkret zu werden: „Um den Sommerurlaub 2021 gibt es viele offene Fragen. Die «akte.»-Redaktion schickt deshalb kurzfristig Reporter in die beliebtesten Urlaubsregionen, um vor Ort zu recherchieren, wie man zur Zeit dort Urlaub machen kann. Solche aktuellen Service-Reportagen wird Sat.1 in Zukunft in der Prime Time häufiger zeigen."