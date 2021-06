Hulus «Solar Opposites» geht weiter

US-Fernsehen

Der Disney-Streamingdienst hat eine vierte Staffel bestellt.

Noch bevor die dritte Staffel vonbeim US-Streamingdienst Hulu startet, haben die Verantwortlichen eine vierte Runde geordert. Die neue Season ist allerdings erst für das kommenden Jahr geplant. Die Verlängerung mit einem deutlichen Vorlauf ist allerdings bei Animationsformaten nicht ungewöhnlich. Die zweite Staffel wurde am 26. März bei Hulu veröffentlicht. In Deutschland ist das Format bei Disney+ zu sehen.Die Serie dreht sich um ein Team von vier Aliens, die von ihrer explodierenden Heimatwelt fliehen, nur um in einem bezugsfertigen Haus in einem amerikanischen Vorort zu landen. Sie sind sich uneinig darüber, ob die Erde schrecklich oder großartig ist.Justin Roiland und Mike McMahan haben die Serie mitentwickelt und fungieren als ausführende Produzenten. Josh Bycel ist ebenfalls ausführender Produzent und fungiert als Co-Showrunner gegenüber McMahan. Die Serie wird von 20th Television Animation für Hulu produziert.