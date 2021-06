«NCIS»: Gary Cole und Katrina Law dabei

US-Fernsehen

Die Gerüchte haben sich bestätigt. Der «The Good Fight»-Darsteller ist an Bord.

Nun ist es offiziell: CBS hat bekannt gegeben, dass Gary Cole in der 19. Staffel vonmitspielen wird. Der Sender teilte mit, dass Cole in der Serienrolle des FBI Special Agent Alden Park auftreten wird. Weitere Details zu seinem Charakter sind zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Allerdings wird «NCIS»-Star Mark Harmon in der aktuellen Staffel weniger vor der Kamera stehen.In den letzten beiden Folgen der 18. Staffel war Katrina Law als Special Agent Jessica Knight zu sehen. In der neuen Staffel wird sie als Hauptdarstellerin geführt. Knight wird als beeindruckende REACT-Agentin (Regional Enforcement Action Capabilities Training Team) beschrieben, die sich auf Geiselverhandlungen spezialisiert hat und täglich mit Geschick und Präzision hochriskante Einsätze bewältigt. Sie ist scharfsinnig, athletisch, zäh und hartnäckig und hat einen schrägen Sinn für Humor."Wir haben noch keine einzige Einstellung gedreht, aber mit der Aufnahme von Gary Cole und Katrina Law in die Besetzung zeichnet sich bereits ab, dass dies eine der besten Staffeln werden wird", so Steven D. Binder, «NCIS»-Executive Producer und Showrunner. "Wir freuen uns darauf, in Staffel 19 neue Charaktere und Geschichten zu erzählen, die die Welt, die wir in den über 400 Episoden lieben gelernt haben, ergänzen und neu beleben."