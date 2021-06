«8 Zeugen»-Produzent Christian Rohde wechselt zu Constantin Film

Köpfe

Christian Rohde verlässt die UFA Fiction und schließt sich ab Oktober Constantin Television als Produzent an.

Constantin Film hat am Dienstag einen Neuzugang vorgestellt. Demnach wird sich Christian Rohde ab Oktober dem Tochterunternehmen Constantin Television als Produzent anschließen und dort für die Umsetzung von Filmen und Serien für den Fernseh- und Streamingbereich verantwortlich sein. Zuletzt arbeitete er als Produzent bei der UFA Fiction, wo er das im Frühjahr bei TVNow gestartete Format «8 Zeugen» produzierte. Außerdem arbeitete er an «Die Diplomatin» und «Die Informantin» mit.„Filme und Serien sind seit je her meine Leidenschaft. Es ist ein Privileg, unter diesem Dach mit dem legendären Namen und mit den besten kreativen Talenten das Programm der Zukunft zu gestalten. Für mich gibt es keine bessere Zeit, genau das zu tun. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und Teil des großartigen Teams bei der Constantin zu werden. Für das in mich gesetzte Vertrauen bin ich Oliver Berben und Jan Ehlert ausgesprochen dankbar!“, wird Christian Rohde in einer Mitteilung zitiert.Oliver Berben, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Constantin Film, kommentierte den Neuzugang hocherfreut: „Es ist eine riesengroße Freude, Christian Rohde in der kreativen Familie der Constantin Film AG begrüßen zu können. Seit vielen Jahren beobachte ich die außerordentliche Arbeit von Christian und bin mir sicher, dass er eine große Bereicherung unseres vielseitigen und fantastischen Produzent*innen-Teams sein wird.“Jan Ehlert, Geschäftsführer und Head of Creative bei Constantin Television, ergänzte: „Mit Christian Rohde stößt eine innovative Produzentenpersönlichkeit zu uns, die unser kreatives Spektrum erweitert. Wir sind wahnsinnig froh, ihn im Team begrüßen zu dürfen und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit." Neben seiner Produzententätigkeit leitet er seit 2017 des Studiengangs Produktion an der Filmakademie Baden-Württemberg.