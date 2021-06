Primetime-Check

Wie viele Zuschauer sahen «Russland – Dänemark»? Konnte ein alter ZDF-Krimi überzeugen? Wer war bei den Privatsender am erfolgreichsten?

Der Gewinner des Abends – wie sollte es anders sein – ist die, die an diesem Abend mit dem Spiel «Russland – Dänemark» aufwartete, das Das Erste ausstrahlte. Die Übertragung lockte ab 21 Uhr 8,67 Millionen Zuschauer zu blauen Eins, was 32,6 Prozent des Marktes entsprach. Mit 3,01 Millionen Jüngeren waren 40,5 Prozent möglich. Zuvor waren für die Berichterstattung aus dem Studio Marktanteile von 24,8 Prozent insgesamt und 31,6 Prozent möglich. Die Reichweite lag bei 5,62 Millionen. Das ZDF hielt mit der sportlichen Konkurrenz noch am ehesten mit und schaffte mitEinschaltquoten von 16,8 respektive 6,1 Prozent. Dasinformierte im Anschluss 3,25 Millionen, ehenoch 1,52 sahen. Die Gesamtmarktanteile beliefen sich auf 12,0 und 9,2 Prozent. Bei den Jüngeren standen erst 5,7 und dann 3,9 Prozent zu Buche.Sat.1 lockte mit0,66 Millionen Zuschauer an, wovon 0,28 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Die Marktanteile für die mehr als zweistündige Sendungen lagen bei 2,4 Prozent bei allen und 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Kabel Eins versendeteund kam damit auf 0,60 Millionen Seher ab drei Jahren. In der Zielgruppe lag die Sehbeteiligung bei 4,2 Prozent. ProSieben zeigte den nächsten-Marathon bestehend aus acht Folgen. Im Schnitt verfolgten die Episoden bis kurz vor Mitternacht 0,76 Millionen Zuschauer. Auf dem Quotenmarkt wurden insgesamt 3,4 Prozent und bei den Umworbenen 7,3 Prozent ausgewiesen.Bei RTL hieß es ab 20:15 Uhr, wofür sich 1,39 Millionen interessierten. 0,49 Millionen waren im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, was 6,8 Prozent des Marktes entsprach. Insgesamt betrug die Sehbeteiligung 5,1 Prozent. VOX zeigte eine Doppelfolgeund verzeichnete 1,18 und 0,74 Millionen Zuschauer. Die Quoten in der Zielgruppe beliefen sich auf 5,7 und 6,0 Prozent. RTLZWEI baute aufund generierte eine Reichweite von 0,47 Millionen. In der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe sorgte dies für 3,8 Prozent.