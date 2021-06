Nachschub für «Watzmann ermittelt» mit neuer Hauptdarstellerin

TV-News

Katharina Leonore Goebel stößt zum bisherigen Cast dazu. Derzeit entstehen acht neue Folgen.

Etwa anderthalb Monate nach dem Ende der zweiten Staffel hat Das Erste bekannt gegeben, dass derzeit neue Folgen vonentstehen. Die dritte Staffel der Vorabend-Serie besteht dann aus acht Folgen, genau wie die erste Runde. Die zweite Staffel umfasste 14 Ausgaben und generierte eine durchschnittliche Reichweite von 2,88 Millionen. Die Marktanteile lagen zwischen Februar und Mai bei 11,2 Prozent insgesamt und 4,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit verlor man bei den Jüngeren mehr als einen Prozentpunkt im Vergleich zur Premierenstaffel.Um etwas frischen Wind in die Krimi-Serie zu bekommen, hat man sich daher etwas einfallen lassen und hat Katharina Leonore Goebel verpflichtet, die in den neuen Folgen als Sophia Strasser auftreten wird. „Sophia Strasser ist eine Macherin mit bayerischem Bodensatz. Mit einer so starken und humorvollen Frauenrolle ins Watzmann-Team einsteigen zu dürfen, ist für mich als Schauspielerin ein echtes Geschenk“, erklärte Goebel ihre neue Rolle.Die neuen Kollegen hat sie bereits überzeugt und Andreas Giebel bezeichnet sie als „spritzige, junge sympathische Kollegin“. Auch Peter Marton lobt ihren Spirit: „Sie unterstützt uns kräftig mit ihrer Lebendigkeit und Power. Ein gutes Gefühl, neben ihr zu stehen.“ In der ersten Folge ging es allerdings weniger nett zu, denn in ihren Rollen als Beissl und Paulsen habe sie abgelenkt von der Aufklärung eines Mordes an einem Blogger den ersten Arbeitstag von Sophia Strasser vergessen.Neben Goebel, Giebel und Marton stehen Ines Lutz, Leonie Brill, Katharina von Steinburg und Barbara Weinzierl als Familie Beissl und Nepo Fitz, Sarah Thonig und Genoveva Mayer im Kommissariat vor Kamera. In Nebenrollen sind unter anderem Christine Neubauer und Ben Blaskovic zu sehen. Die Regie der ersten vier Folgen führt derzeit John Delbridge, bis Mitte August wird Julia Peters die restlichen vier inszenieren. Lucky Bird Pictures ist für die Produktion verantwortlich, wobei Oliver Schündler als Produzent agiert und Laura Haufe als Producerin tätig ist.