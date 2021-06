TVNOW-Miniserie über Kaufhaus-Erpresser

TV-News

Aktuell ist Zeitsprung Pictures damit beauftragt, für TVNOW eine Miniserie über den Kaufhaus-Erpresser Arno Funke zu entwickeln. "Dagobert" ist mittlerweile 71 Jahre alt und berät selbst bei dem Projekt.

Die Story um Arno Funke, damals "Dagobert" genannt, bewegte Anfang der 90er-Jahre die gesamte Nation und löste einen bis dato nicht bekannten Medienhype um eine Polizeiermittlung aus. Wenn Funke damals auch Bomben legte, Kaufhäuser erpresste und die Behörden regelrecht an der Nase herumführte, feierte ihn die Öffentlichkeit als "deutschen Robin Hood". Innerhalb schnellster Zeit wurde aus dem Autolackierer Funke der meistgesuchte Verbrecher Deutschlands und in der geplanten Miniserie über den Täter und seine Taten soll geklärt werden, wie es zu All dem kommen konnte. Bisher fungiert die Serie unter dem Arbeitstitelund entsprechende Dreharbeiten sind für 2022 geplant.Die Serie soll, wenn auch direkt von Arno Funke als Berater unterstützt ein fiktionales Werk werden, dass die Geschichte um Bomben, Erpressung und Medienhype aus verschiedenen Perspektiven nacherzählt. Geplant sind laut Pressemitteilung sechs Teile, welche Stück für Stück erklären sollen, welcher Mensch Arno Funke zur damaligen Zeit wirklich war. Bis heute sucht die Story um den Mann mit der Entenmaske mit seinen unglaublichen Erfindungen seinesgleichen.Neben "Dagobert" als Berater tritt Ronny Schalk als Autor der Miniserie auf, für Zeitsprung Pictures sind Dominik Frankowski, Michael Souvignier und Till Derenbach als Produzenten verantwortlich. Für TVNOW übernimmt Nico Grein die Rolle des ausführenden Produzenten, die Leitung des Projekts untersteht Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction Mediengruppe RTL Deutschland.