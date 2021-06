«Normal-O-Land»: ZDF produziert Mockumentary-Reihe

TV-News

Das Projekt stammt aus der Feder von «Schlafschafe»-Regisseur Matthias Thönnissen.

Mit dem heutigen Dienstag, 22. Juni, enden die Dreharbeiten einer fünfteiligen episodischen Reihe für die ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel. Unter dem Arbeitstitelverbirgt sich eine Serie im Mockumentary-Stil, die Themen des modernen Lebens aufgreift und dabei „satirisch und mit dem Sinn fürs Absurde“ daherkommt, wie der Mainzer Sender versicherte. Die Handlung spielt in der fiktiven Stadt Neustadt, wo es alles gibt, was es in Deutschland auch gibt, nur in schrägerer und skurrilerer Form. In zwölfminütigen Geschichten erzählt ein festes Schauspielensemble von Populismus, modernen Arbeitswelten, Kunstpreisen und anderen gesellschaftlich relevanten Angelegenheiten.Dieses Ensemble besteht aus Ulrike Arnold, Sylke Verheyen, Massiamy Diaby, Ben Rodrian, Michael Halberstadt und Anton "Fatoni" Schneider, die in wechselnden Rollen zu sehen sind. Die Regie führte «Schlafschafe»-Regisseur Matthias Thönnissen, der auch die Drehbücher schrieb.Als Produzenten waren Maren Lüthje und Florian Schneider tätig. «Normal-O-Land» ist eine Produktion der PSSST Film München im Auftrag von ZDF/Quantum. Die verantwortliche ZDF-Redakteurin ist Lucia Haslauer. Wann die fünfteilige Reihe ins Fernsehen kommt, steht noch nicht fest.