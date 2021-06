Primetime-Check

Wie schlug sich «Rosamunde Pilcher» im ZDF? Wie kommen die emotionalsten Momente von «Sing meinen Song» an?

Die Euro-2020-Partie zwischen Tschechien und England war das gefragteste Unterhaltungsprogramm am Dienstag. 8,82 Millionen Menschen schalteten ein und verhalfen dem Ersten zu 32,6 Prozent Marktanteil. 3,07 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für 41,0 Prozent. Die Mini-brachten 8,59 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 30,3 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 36,7 Prozent ermittelt.und dassorgten für 4,52 und 3,72 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 15,8 sowie 13,5 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 4,7 respektive 5,4 Prozent Marktanteil ermittelt. Drei Stundensorgten bei VOX für 0,73 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen erzielte man 4,4 Prozent Marktanteil.sorgte bei Sat.1 für 1,15 Millionen Zuschauer und 6,6 Prozent bei den Umworbenen. RTL sendete vor 1,44 Millionen Zuschauer, die in der Zielgruppe auf 6,8 Prozent kamen. Bei ProSieben gab eszu sehen, die Sendung fuhr 0,94 Millionen Zuschauer ein und ergatterte 5,9 Prozent in der Zielgruppe.brachte RTLZWEI 0,28 Prozent in der Zielgruppe, insgesamt waren 0,28 Millionen Menschen dabei. Danach erzielte0,45 Millionen sowie 2,9 Prozent bei den Umworbenen. Dreieinhalbstundenzeigte Kabel Eins und wurde mit 2,9 Prozent Marktanteil belohnt. Bei allen Zuschauern wurden 0,78 Millionen gemessen.