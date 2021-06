ZDFneo macht neue Sendung für die Daytime

TV-News

Für «Waschen, Schneiden, Leben - Mein neues Ich» begibt man sich in einen Friseursalon und zeigt die innere Veränderung verschiedener Menschen, die durch einen neuen Look nach außen sichtbar wird.

ZDFneo ist nicht unbedingt berühmt für seine eigenproduzierten Daytime-Formate, schließlich überwiegt dort die Programmierung von «Monk» und «Psych» über den Nachmittag. In Zukunft soll sich das aber ändern, denn aktuell entsteht in Köln die Show. Geplant ist das Format für November 2021, gedreht wird noch bis Mitte Juli.In der Sendung empfangen drei Friseurinnen und zwei Friseure ihre Kunden, die nicht nur eine neue Frisur möchten, sondern mit dieser auch gleich in einen neuen Lebensabschnitt starten wollen. Dabei haben sie ihre ganz eigenen Geschichten zu erzählen. Sei es für das anstehende Vorstellungsgespräch, das Wiedersehen mit einem nahen Familienangehörigen nach langer Zeit oder zur emotionalen Unterstützung bei einem besonderen Anlass. Während der Friseur seine Arbeit verrichtet, arbeiten die Kunden ihre persönliche Geschichte im Gespräch auf.«Waschen, Schneiden, Leben – Mein neues Ich» wird von der Sony Picture Film und Fernseh Produktions GmbH umgesetzt. Die Verantwortung trägt dabei Astrid Quentell. Die verantwortlichen ZDF-Redakteure sind Stefan Bayerl und Andreas Braun. Fabian Strauß übernimmt die Koordination für ZDFneo