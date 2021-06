Dem Zuschauer hat's geschmeckt: «First Dates» 🥗💖

Quotennews

Ohne die Fußball-Europameisterschaft schlägt sich die Vorabend-Sendung von VOX ganz gut.

In der vergangenen Woche musste das-Restaurant gleich fünf Mal gegen die Fußball-Europameisterschaft antreten. Das Ergebnis waren nicht nur nette Liebegeschichten, sondern auch respektable Zuschauerzahlen. Die Dating-Show des Kölner Fernsehsenders war mit 4,9 bis 6,4 Prozent recht erfolgreich. Am Dienstag gab es ein Wiedersehen mit Janina aus Fulda, die schon einmal vor Ort war.Das Date hat beim ersten Mal nicht geklappt, aber der 37-jährige Pascal wollte die junge Frau kennen lernen. 0,64 Millionen Menschen verfolgten die Sendung mit Roland Trettl, die einen Marktanteil von 3,9 Prozent generierte. Die Sendung mit Marlitt Klinder, Tim Jürgensen, Mariella D’Auria, Nic Shanker und Philipp Diege erreichte am Dienstag um 18.00 Uhr 0,27 Millionen junge Menschen und sorgte somit für einen Marktanteil von erfreulichen 7,6 Prozent.Die 55-jährige Anke tischte im Anschluss beiauf. Die zweite Folge aus Lübeck erreichte einen Marktanteil von 3,9 Prozent, insgesamt schalteten 0,87 Millionen Menschen ein. Ihre Keule vom Lübecker Waldbewohner mit wildem „Gelleriewe“ machte 0,25 Millionen jungen Zuschauer sprachlos. Der Marktanteil lag bei leicht unterdurchschnittlichen 5,3 Prozent.