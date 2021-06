RTL Nederland und Talpa Network wollen fusionieren

Wirtschaft

Ziel sei es im wachsenden Wettbewerb mit globalen Tech-Plattformen eine starke Marke zu bilden, die sich vor allem lokal positionieren möchte.

Am Dienstagabend machte die Nachricht einer neuerlichen Fusion auf dem Medienmarkt die Runde. Die Meldung kam aus den Niederlanden und betrifft das zur RTL Group gehörende RTL Nederland und das von John de Mol gegründete Talpa Network. Demnach haben die beiden Unternehmen eine Vereinbarung unterzeichnet, um ihre Sender- und angeschlossenen Mediengeschäfte in den Niederlanden zusammenzuführen. Ziel sei es, im wachsenden Wettbewerb mit globalen Tech-Plattformen eine starke niederländische Cross-Media-Gruppe zu bilden, die verstärkt auf lokale Inhalte, Technologie und Daten setzt. „Die niederländische Kreativbranche und der niederländische Werbemarkt werden von der ambitionierten, langfristigen Strategie von RTL Group und Talpa Network profitieren“, hieß es in der Mitteilung verheißungsvoll.Der Abschluss der Fusion wird für die erste Hälfte des kommenden Jahres, da die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden noch erfolgen muss. Der Deal sieht vor, dass Talpa Network TV-, Radio-, Print-, Digital-, E-Commerce- und andere Vermögenswerte einbringen und erhält dafür einen 30-prozentigen Anteil an dem erweiterten RTL Nederland. Die RTL Group wird die verbleibenden 70 Prozent der zusammengeführten Gruppe halten und RTL Nederland weiterhin in ihrem Konzernabschluss voll konsolidieren. Sven Sauvé wird in seiner derzeitigen Rolle als CEO von RTL Nederland auch nach Abschluss der Transaktion die zusammengeführte Gruppe leiten. Pim Schmitz, CEO von Talpa Network, wird als Vertreter von Talpa Network dem neuen Aufsichtsrat von RTL Nederland angehören, der von Elmar Heggen, COO und Deputy CEO der RTL Group, geleitet wird.Die jährlichen Content-Investitionen der zusammengeführten Gruppe belaufen sich auf mehr als 400 Millionen Euro. Die potenziellen Synergien der Fusion (EBITA-Run-Rate-Effekt) werden auf 100 Millionen Euro bis 120 Millionen Euro pro Jahr geschätzt, die im Jahr 2025 vollständig realisiert werden sollen. Weiterhin werden auch die Inhalteproduktionseinheiten von Talpa Network (Talpa Concepts und Talpa Entertainment Prodcuties) und RTL Nederland eine Vereinbarung über die Entwicklung von neuen Formaten für lineare TV-Sender und für den Streamingdienst Videoland getroffen.RTL-Group-CEO Thomas Rabe kommentierte die Pläne so: „Nach der geplanten Fusion der Groupe TF1 und Groupe M6 in Frankreich ist der Zusammenschluss von RTL Nederland und Talpa Network der zweite große Schritt zur Stärkung unserer Sendergeschäfte in Europa. Die neue Cross-Media-Gruppe wird über die Größe, die Ressourcen und die Kreativität verfügen, um in den Niederlanden mit globalen Tech-Plattformen zu konkurrieren, wenn es darum geht, in Premium- Inhalte zu investieren, die modernsten adressierbaren Werbemöglichkeiten anzubieten und Videoland, den führenden nationalen Streaming-Dienst für niederländische Zuschauer, auszubauen.“Elmar Heggen, COO und Deputy CEO der RTL Group, ergänzte: „Diese Fusion zeigt, dass eine Zusammenführung nationaler, privater Sendergruppen in einem sich schnell verändernden Umfeld eine starke und nachhaltige Basis für zukünftiges Wachstum im Sinne aller Aktionäre schafft. John de Mol hat eine hervorragende unternehmerische und kreative Erfolgsbilanz. Unsere langfristige Partnerschaft und Zusammenarbeit im Bereich der Inhalteentwicklung wird ein wichtiger Erfolgsfaktor für unsere linearen TV-Sender und Streaming-Angebote sein.“„Ich habe Talpa Network gegründet, um ein starkes niederländisches Medienunternehmen aufzubauen, das in der Lage ist, mit den wachsenden globalen Plattformen zu konkurrieren, um lokale Inhalte zu erhalten. Dieser nächste Schritt wird es uns ermöglichen, genau das zu tun, und ich freue mich, dass der Deal ein starkes niederländisches Unternehmen hervorbringt, das nicht nur niederländische Qualitätsinhalte garantiert, sondern auch mit den amerikanischen und chinesischen Tech-Unternehmen mithalten kann. Zusätzlich erlaubt es mir, mich wieder voll und ganz auf das zu konzentrieren, was ich am liebsten mache: Die Kreation und Entwicklung neuer innovativer Inhalte“, sagte John de Mol, Eigentümer von Talpa Network.