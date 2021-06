«Kleine Helden ganz groß!» reißt keine Bäume aus

Quotennews

Die einstündige Sendung, die nur kurz gegen Fußball lief, überzeugte bei RTLZWEI nicht.

Zwei Jahre mussten die deutschen Fernsehzuschauer auf eine weitere Ausstrahlung einerwarten. Damals schalteten rund 0,80 Millionen Menschen Woche für Woche ein und verhalfen dem Sender zu rund sechs Prozent Marktanteil. Obwohl die Quoten passabel waren, blieb das Format lange Zeit ungesendet.Die Premiere der dritten Staffel, in der der damals 15-jährige Noah seinem großen Idol, dem Kickbox-Weltmeister Michael Smolik begegnete, wollten lediglich 0,28 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren sehen. Die Sendung verbuchte einen Marktanteil von katastrophalen 1,8 Prozent. Bei den jungen Fernsehzuschauern wurde 0,15 Millionen ermittelt, der Marktanteil lag bei unerfreulichen 2,3 Prozent.Zwischen 21.15 und 23.15 Uhr wiederholte der in Grünwald ansässige Fernsehsender RTLZWEI . Die Episode aus dem Jahr 2018 mit dem Titel „Leben im Chaos“ lockte 0,45 Millionen Zuschauer an, wovon 0,20 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Bei den jungen Zuschauern standen gruselige 2,9 Prozent auf der Uhr.