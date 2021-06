RTL zeigt Nagelsmann-Premiere beim FC Bayern

TV-News

Ende Juli bestreitet der FC Bayern München sein erstes Testspiel der Saison – vor den Linsen der RTL-Kameras. Gegner ist Ajax Amsterdam.

Weil derzeit die Europameisterschaft in vollem Gange ist, vergisst man aktuell gerne, dass sich der Vereinsfußball eigentlich in der Sommerpause befindet. Das bedeutet für die Top-Spieler zusätzliche Belastung, da sie bei der Nationalmannschaft gefordert sind. Die Verantwortlichen der Klubs bereiten sich derweil auf die kommende Saison vor und sichten beim Turnier womöglich noch den ein oder anderen Transfer. So wohl auch der FC Bayern München, der mit neuem Personal auf der Trainerbank in die neue Saison geht. Julian Nagelsmann folgt auf Hansi Flick, der bekanntlich Jogi Löw nach der Euro 2020 beim DFB ersetzt.Der Trainingsauftakt des Rekordmeisters findet noch während der EM statt, das erste Testspiel nicht mal zwei Wochen nach dem Finale. Die Übertragungsrechte für dieses Testspiel hat sich nun RTL gesichert und zeigt die Partie «FC Bayern München – Ajax Amsterdam» am 24. Juli ab 16:30 Uhr aus der Allianz Arena in München. Der Kölner Sender geht ab 16 Uhr auf Sendung, allerdings ist nicht bekannt, wie die Vorberichterstattung ablaufen wird. Auch wer das Spiel kommentieren wird, steht noch nicht fest.Dennoch wird sich RTL vermutlich über tolle Einschaltquoten freuen dürfen. Frank Robens. Leiter Sportrechte und Sportproduktion, betont die Strahlkraft des Dauermeisters und die Bedeutung des Spiels für den neuen Trainer: „Der FC Bayern München schreibt unglaubliche Erfolgsgeschichten im deutschen Fußball und elektrisiert Millionen Fans im ganzen Land und darüber hinaus. Wir freuen uns sehr, das neue Trainerteam um Julian Nagelsmann mit einem exklusiven Testspiel bei RTL begleiten zu können. Unsere Zuschauer dürfen gespannt sein auf die neue Rolle des gebürtigen Bayers und die frühe Form der Münchner.“