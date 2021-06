RTLZWEI nennt Starttermin von «Kampf der Realitystars»

TV-News

Insgesamt gibt es in diesem Jahr zehn Folgen der Banijay-Produktion, deren Ausstrahlung in diesem Jahr eine Woche früher als im Vorjahr erfolgt.

Im April kündigte RTLZWEI eine zweite Runde des Vorjahreserfolgsan und machte aus insgesamt 25 Kandidaten Schiffbrüchige. Claudia Obert (59), Narumol (55), Evil Jared (49), Gina-Lisa Lohfink (34), Walther Hoffmann (61), Andrej Mangold (34), Loona (46), Cosimo Citolo (39), Alessia Herren (19), Aminata Sanogo (26), Frédéric Prinz von Anhalt (77), Jenefer Riili (30), Kader Loth (48), Chris Broy (31), Julia Jasmin Rühle (33), Laura Morante (30), Rocco Stark (34), Luigi "Gigi" Birofio (21), Silvia Wollny (56), Mike Heiter (28), Tim Kühnel (24), Gino Bormann (33), Leon Machère (28), Paul Elvers (20), sowie Xenia Prinzessin von Sachsen (34) kämpfen um die Nachfolge von Kevin Pannewitz, der die erste Staffel im vergangenen Jahr gewann.Damals schalteten die acht Ausgaben im Schnitt 0,92 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was Marktanteilen von knapp acht Prozent in der Zielgruppe entsprachen. Dass sich RTLZWEI sicher ist, dass es auch in diesem Jahr wieder gute Quoten gibt, zeigte schon die Verlängerung der Staffel um zwei Folgen auf insgesamt zehn Episoden. Demnach erfolgt die Premiere am Mittwoch, den 14. Juli, um 20:15 Uhr.Moderiert wird die von Banijay Productions Germany produzierte Sendung erneut von Cathy Hummels, die sich über die zweite Staffel „wahnsinnig“ freue. „Wir hatten extrem viel Spaß bei den Dreharbeiten und der Cast ist auch dieses Jahr exquisit, das kann ich versprechen. Die Zuschauer dürfen sich auf packende Stories, actionreiche Spiele und extrem spannende Stunden der Wahrheit freuen", erklärte die Moderatorin. Alle Folgen sind nach TV-Ausstrahlung am Mittwoch bei RTLZWEI im Anschluss im Stream auf TVNOW verfügbar.