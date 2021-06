«Britannia»: Dritte Staffel kommt im August

TV-News

Sky hat die Rückkehr der britischen Serie «Britannia» für Ende August angekündigt. Seit der zweiten Staffel sind damit fast zwei Jahre vergangen.

Der Bezahlsender Sky hat den Starttermin für die britische Seriebekannt gegeben. Demnach wird die genreübergreifende Geschichte über das Aufeinandertreffen der Zivilisationen und Religionen zwischen mystischen Keltenstämmen, psychedelischen Druiden und furchterregenden Römern am 26. August zurückkehren. Dann zeigt Sky Atlantic die acht neuen Episoden immer donnerstags in Doppelfolgen ab 20:15 Uhr. Wer sich nach der langen Wartezeit von fast zwei Jahren seit der zweiten Staffel die Wartezeit überbrücken möchte, kann die ersten beiden Season auf Sky Ticket und über Sky Q abrufen.Die dritte Staffel handelt von Caits – gespielt von Eleanor Worthington-Cox – Reise als Auserwählte und einer Entscheidung, die sie an die Zukunft ihres vom Krieg zerrissenen Volkes und ihres verwüsteten Landes binden wird. Aulus – gespielt von David Morrissey – gerät in den Bann einer neuen und dunklen Macht – die von seiner Frau – gespielt von Sophie Okonedo – ausgeht, während Amena – gespielt von Annabel Scholey – sich in einer tödlichen Ménage à trois mit den beiden wiederfindet. Divis – gespielt von Nikolaj Lie Kaas – bekommt einen neuen Job, den er verachtet, und Veran geht in die Unterwelt und sieht die Zukunft.Neben Morrissey, Worthington-Cox, Okonedo, Scholey und Kaas sind auch Julian Rhind-Tutt und Zoë Wanamaker zu sehen. Für die dritte Staffel war Gabriel Silver als Executive Producer für Sky Studios tätig. Jez und Tom Butterworth sowie Mackenzie Crook schrieben das Drehbuch, Rupert Ryle-Hodges produzierte. James Richardson (Vertigo Films) sowie die Butterworths sind gleichzeitig auch ausführende Produzenten gemeinsam mit Sam Mendes, Pippa Harris und Nicolas Brown von Neal Street Production.