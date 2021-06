Aline Abboud wird neue «Tagesthemen»-Moderatorin

Köpfe

Abboud wechselt vom ZDF zur ARD-Nachrichtensendung, wo sie auf die abgewanderte Pinar Atalay folgt.

Am Montag bestätigte der NDR , dass Aline Abboud das Moderationsteam derergänzen werde und Caren Miosga und Ingo Zamperoni in der Moderation des Nachrichtenmagazins vertreten wird. Abboud kommt vom ZDF , wo sie seit 2016 als «heute»-Redakteurin arbeitete und zudem «heuteXpress» moderierte. 2018 übernahm sie als On-Reporterin die Rubrik „außendienst“ im «auslandsjournal» und 2019 die Moderation des funk-Formats «Die Da Oben!».Bei der ARD ersetzt sie Pinar Atalay, die kürzlich zu RTL gewechselt war. „Mit Aline Abboud konnten wir eine hervorragende Moderatorin gewinnen, die sowohl klassische Nachrichtensendungen als auch Social-Media-Nachrichtenformate für eine junge Zielgruppe moderieren kann“, sagte Marcus Bornheim, Chefredakteur ARD-aktuell, über die Neuverpflichtung und fügte an: „Als Expertin für den Nahen Osten ist sie eine journalistische Verstärkung für die ARD «tagesthemen».“Aline Abboud ist Jahrgang 1988 und stammt aus Ost-Berlin. Sie studierte Arabistik in Leipzig, Beirut und Istanbul. Ihr Volontariat absolvierte sie beim Deutschen Bundestag, ehe sie zum ZDF wechselte und dort zunächst als Social-Media-Redakteurin und Redaktionsassistenz für die Sendung «ZDFdonnerstalk» mit Dunja Hayali tätig war. Neben ihrer Arbeit für das ZDF produzierte sie in ihrer Karriere auch die arte-Dokumenation «Und jetzt Wir», in der sie der Frage nachgeht, was jugendliche Protestkultur in Europa bewegt.