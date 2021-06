Erfolgreicher Filmabend bei ProSieben mit «Transformers» und «Krieg der Götter»

Quotennews

Während auch Sat.1 mit «Ein ganzes halbes Jahr» ein zufriedenstellendes Ergebnis einfuhr, ging RTL mit «Sing» leer aus.



ProSieben versuchte am gestrigen Abend mit dem Actionfilm «Transformers: The Last Knight» ► zu überzeugen. Und tatsächlich lief es mit 1,29 Millionen Fernsehenden und einem hohen Marktanteil von 5,4 Prozent recht gut für den Sender. Auch bei den 0,74 Millionen Jüngeren war ein sehr guter Wert von 11,6 Prozent möglich. Im Anschluss folgte der Fantasyfilm, welcher sich mi 0,45 Millionen Zuschauern auf starke 6,7 Prozent Marktanteil steigerte. Bei dem 0,24 Millionen Umworbenen stand eine hohe Quote von 11,7 Prozent auf dem Papier.Für RTL lief es mit dem Animationsfilm «Sing» ► hingegen lange nicht so gut. Trotz 1,20 Millionen Neugierigen kam der Marktanteil nicht über einen niedrigen Wert von 4,4 Prozent hinaus. Bei den 0,69 Millionen Werberelevanten wurde immerhin ein passabler Marktanteil von 9,6 Prozent eingefahren. Der Actionthrillererzielte mit 0,68 Millionen Fernsehenden noch eine maue Sehbeteiligung von 5,2 Prozent. Die 0,24 Millionen erreichten nicht mehr als niedrige 6,6 Prozent.Von der Reichweite her setzte sich Sat.1 mit dem Drama «Ein ganzes halbes Jahr» ► sogar knapp vor das Programm bei ProSieben . Hier reichten 1,32 Millionen Zuschauer jedoch nur für passable 5,0 Prozent Marktanteil. Bei den 0,62 Millionen Jüngeren wurden gute 8,7 Prozent verbucht. Bei RTLZWEI lief der Actionthriller. 0,96 Millionen Filmfans bedeuteten hier einen starken Marktanteil von 3,7 Prozent. Bei den 0,45 Millionen Umworbenen lag die Quote bei hohen 6,5 Prozent.