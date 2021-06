Primetime-Check

Wie viele Zuschauer schalteten für die Partie England gegen Schottland ein? Welche anderen Sender überzeugten neben dieser Konkurrenz?

Das Erste zeigte am Freitagabend in der Primetime die Komödieund sicherte sich bei einem Publikum von 3,29 Millionen Zuschauern einen hohen Marktanteil von 14,0 Prozent. Bei den Jüngeren war die Wiederholung nicht allzu gefragt und 0,21 Millionen Fernsehende ergatterten nur eine niedrige Sehbeteiligung von 3,9 Prozent. Im Anschluss hielten dienoch 2,58 Millionen Interessenten auf dem Sender, so dass ein solider Marktanteil von 10,4 Prozent ermittelt wurde. Bei den 0,29 Millionen jüngeren Zuschauern kamen nicht mehr als maue 4,5 Prozent zustande. Im ZDF fuhr man mit demstarke 28,2 Prozent Marktanteil bei einem Publikum von 6,59 Millionen Menschen ein. Die Anmoderation überzeugte 2,18 Millionen jüngere Fernsehende und erzielte bei diesen eine ausgezeichnete Sehbeteiligung von 37,3 Prozent. Zum Anpfiff der Partie England gegen Schottland stieg die Reichweite auf 8,28 Millionen Zuschauern sowie herausragende 34,0 Prozent Marktanteil. Bei den 2,72 Millionen jüngeren Fernsehenden erreichte die Übertragung überragende 43,4 Prozent Marktanteil.RTL strahlte eine Wiederholung vonaus. 1,48 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten gespannt die Sendung und lieferten dem Sender einen passablen Marktanteil von 7,2 Prozent. In der Zielgruppe kam man mit 0,54 Millionen Begeisterten auf solide 10,3 Prozent. Sat.1 hielt mit der Clipshow1,11 Millionen Neugierige vor den Bildschirmen und erreichte annehmbare 4,7 Prozent. Bei den 0,38 Millionen Werberelevanten resultierten daraus eine passable Quote von 6,6 Prozent.ProSieben hingegen begeisterte mit dem Abenteuerfilm0,70 Millionen Zuschauer und erzielte somit akzeptable 3,0 Prozent Marktanteil. Bei den 0,30 Millionen Umworbenen kam das Programm lediglich auf eine maue Sehbeteiligung von 5,2 Prozent. Bei RTLZWEI lief in der Primetime der Actionfilm, welcher es mit insgesamt 0,45 Millionen Fernsehzuschauern auf nicht mehr als mäßige 1,9 Prozent Marktanteil schaffte. Bei den Werberelevanten schalteten 0,24 Millionen Menschen ein und fuhren eine passable Quote von 4,1 Prozent ein.Kabel Eins lag mit drei Folgen vonin der Primetime durchgängig unter dem Senderschnitt und begeisterte zwischen 0,49 und 0,61 Millionen Serienfans. Hieraus resultierten maue 2,2 bis solide 2,8 Prozent Marktanteil. Auch bei den Jüngeren war der Abend mit mickrigen Quoten zwischen 1,5 und 2,3 Prozent nicht sehr erfolgreich. VOX setzte auf zwei Folgen der Detektivserie, lockte aber nur 0,75 und 0,74 Millionen Fernsehzuschauer. Die Episoden kamen somit nicht über maue 2,3 sowie 2,9 Prozent Marktanteil hinaus. In der Zielgruppe lief es mit miesen 3,4 und 1,7 Prozent Marktanteil nicht besser.