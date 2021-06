Das Erste versucht mit Wiederholungen zu überzeugen

Quotennews

Auch wenn sich die Komödie auf dem Gesamtmarkt recht gut schlägt, hat sie bei den jüngeren keine Chance. Ähnlich läuft es mit den Quizsendungen am Vorabend.



Das Erste stellte als Konkurrenzprogramm zur Fußballpartie England gegen Schottland die Wiederholung der Komödieins Programm. Die Erstausstrahlung begeisterte im Januar 2020 5,05 Millionen Fernsehende und erzielte somit einen starken Marktanteil von 16,4 Prozent. Bei den 0,64 Millionen Jüngeren kam eine gute Sehbeteiligung von 7,7 Prozent zustande.Am gestrigen Abend weckte das Programm schließlich noch das Interesse von 3,29 Millionen Zuschauern. Somit hielt sich der Sender zumindest bei einem hohen Wert von 14,0 Prozent. Aus der jüngeren Zuschauerschaft überzeugte der Film jedoch nur wenige. So musste sich das Erste bei 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährigen mit einer schwachen Quote von 3,9 Prozent zufriedengeben. Diehielten im Anschluss noch 2,58 Millionen Interessenten auf dem Sender. Dies resultierte in einem soliden Marktanteil von 10,4 Prozent. Die 0,29 Millionen Jüngeren verbesserten sich zumindest auf maue 4,5 Prozent.Üblicherweise sind die Quizsendungen am Freitagvorabend eine sichere Bank für den Sender. Doch zurzeit laufen Wiederholungen, die sich zudem gegen das Fußballprogramm behaupten müssen.startete somit mit 2,31 Millionen Fernsenden und einer hohen Quote von 15,3 Prozent. Bei den 0,16 Millionen Jüngeren war die Show mit akzeptablen 5,1 Prozent Marktanteil jedoch so wenig gefragt wie selten. Fürblieben im Anschluss 1,53 Millionen Neugierige und mäßige 8,0 Prozent übrig. Bei den 0,12 Millionen 14- bis 49-Jährigen war der mickrige Marktanteil von 2,9 Prozent der schwächste seit Jahren.