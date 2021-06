Sat.1: Besser als in der Vorwoche, aber dennoch unter dem gewünschten Niveau

Quotennews

Wie schon seit einigen Wochen versucht der Sender sein Glück weiterhin mit Clipshows. Doch auch auf «Genial daneben» kann Sat.1 nicht mehr bauen.



Sat.1 hatte für den gestrigen Freitagabend eine weitere Clipshowauf Lager. Diese Woche wurde jedoch eine Wiederholung ausgestrahlt, bei der die lustigsten Vorfälle bei Freizeitbeschäftigungen im Mittelpunkt standen. In der Woche zuvor überzeugte das Format 1,01 Millionen Zuschauer, so dass eine mäßige Sehbeteiligung von 3,9 Prozent gemessen wurde. Bei den 0,35 Millionen Jüngeren musste sich der Sender mit einem niedrigen Marktanteil von 5,0 Prozent zufriedengeben.Auch hier ging es diese Woche wieder aufwärts und es fanden 1,11 Millionen Fernsehende auf den Sender. Der Marktanteil erhöhte sich folglich auf einen annehmbaren Wert von 4,7 Prozent. Bei den 0,38 Millionen Umworbenen wurde eine passable Quote von 6,6 Prozent gemessen.war in der Vorwoche auf einen Tiefpunkt abgestürzt. Mit 0,76 Millionen Zuschauern und mauen 3,6 Prozent stand man nun etwas besser da, der gewünschte Erfolg blieb aber weiterhin aus, Auch bei den 0,20 Millionen Werberelevanten wurden nicht mehr als ernüchternde 3,5 Prozent erzielt.Für den Abenteuerfilmschalteten 0,70 Millionen Fernsehzuschauer bei ProSieben ein. Folglich landete das Programm bei einem akzeptablen Marktanteil von 3,0 Prozent. Die 0,30 Millionen Jüngeren kamen hingegen nicht über schwache 5,2 Prozent hinaus. Mit den verbleibenden 0,32 Millionen Zuschauern verbesserte sich der Actionfilmauf passable 3,4 Prozent Marktanteil. Bei den 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging der Abend mit mäßigen 6,1 Prozent zu Ende.