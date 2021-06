«37°» möchte Geschichten auf YouTube weitererzählen

Vermischtes

Als Ergänzung zur linearen Fernsehsendung gibt es jede Woche zwei Videos, die bei den bekannten Protagonisten nachhaken.

Die ZDF-Reportagereihehat einen YouTube-Kanal gestartet und lädt dort jede Woche zwei Videos – immer mittwochs und freitags – hoch, in denen bekannte Protagonisten der regulären Sendung gezeigt werden. Sie erzählen, wie ihr Leben nach der TV-Ausstrahlung weitergegangen ist. Den Auftakt macht Sarah, die in der Folge „Mein fremdes Herz“ ein neues Herz bekommen hat. In dem rund 15-minütigen YouTube-Clip lässt sie die Zuschauer an ihrem Leben nach der Herztransplantation teilhaben, an den Hochs und Tiefs, die mit diesem schweren Eingriff einhergegangen sind.Prof. Peter Arens, verantwortlicher ZDF-Hauptredaktionsleiter, erklärt den YouTube-Start: „Seit mehr als 26 Jahren steht die Marke «37°» für Reportagen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das wollen wir auf allen Plattformen abbilden, im TV, in der Mediathek, auf Facebook, bei Instagram und jetzt auch auf YouTube. Dort erreichen wir mit unseren Inhalten vor allem junge Nutzer*innen, denn gute Geschichten kennen keine Altersgrenze.“Außerdem begleitet «37°» bei YouTube auch Geschichten, die zeitgleich Thema einer Fernsehreportage sind. Die Reportage «Mehr als nur Wut» über „Systemsprengerin“ Luna auf ihrem Weg aus dem Trauma erzielte bereits jetzt über 230.000 Abrufe auf dem neuen YouTube-Kanal. Die Videos, die bei YouTube hochgeladen werden, stehen zudem auch in der ZDFmediathek zur Verfügung.