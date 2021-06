Quotennews

Nicht einmal drei Millionen Menschen verfolgen 15.00 Uhr-Partie

Fabian Riedner von 18. Juni 2021, 08:32 Uhr

Am Donnerstag trat am Nachmittag die Ukraine gegen Nordmazedonien an.

Einige Partien, die bei der UEFA Europameisterschaft 2021 um 15.00 Uhr ausgetragen wurden, sind exklusiv bei Magenta TV von der Telekom zu sehen. England gegen Kroatien wurde aber am Sonntag im Ersten übertragen und erreichte 4,88 Millionen Zuschauer. Am Donnerstag übertrug das ZDF die Partie zwischen Ukraine und Nordmazedonien – aber die Werte waren enttäuschend.



Die Partie, die mit einem 2:1 endete und von Martin Schneider und Hanno Balitsch präsentiert wurde, erreichte 2,70 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Das Zweite Deutsche Fernsehen verzeichnete einen Marktanteil von 25,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte man für 0,51 Millionen Fernsehzuschauer, die Übertragung aus der rumänischen Stadt Bukarest generierte einen Marktanteil von 25,3 Prozent.



In der Halbzeitpause schickte die Mainzer Fernsehstation «heute Xpress» über den Äther, auf die Europa-Version mussten die Fernsehzuschauer genauso wie auf die «Rosenheim-Cops» verzichten. 2,34 Millionen Zuschauer schalteten den Nachrichtenüberblick ein, der Marktanteil lag bei 21,8 Prozent. Bei den jungen Leuten verbuchte man 0,46 Prozent, das

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

