Der Grimme Online Award 2021: Die Preisträger

Auch 2021 wurde der «GOA» verliehen und unter den Preisträgern finden sich, trotz eines TikTok-Stars, eher ernste Themen.

Die Preisträger des Grimme Online Award 2021:

Kategorie INFORMATION

Kategorie WISSEN und BILDUNG

Kategorie KULTUR und UNTERHALTUNG

Kategorie SPEZIAL

PUBLIKUMSPREIS

"Auf der Suche nach den „guten“ Seiten im Netz, der hochwertigen Onlinepublizistik tendieren die Preisentscheidungen beim Grimme Online Award inhaltlich zu Angeboten von großer Ernsthaftigkeit, was aber Leichtes und Unterhaltsames nicht ausschließt", so beginnt die Pressemitteilung nach der diesjährigen Grimme Online Award Preisverleihung und es stimmt tatsächlich, dass mit einem Blick auf die Preisträger eine gewisse Ernsthaftigkeit in diesem Jahr eingezogen ist. Die Jury macht hieraus auch gar kein Geheimnis, sondern begründet die Situation so, dass "es ein ernstes Jahr war - was mit Blick auf die Inhalte für die Nominierungen und die Preisträger gleichermaßen gilt." Jedoch ist Corona grundsätzlich keines der Themen von auch nur einem Angebot, dass eine GOA gewonnen hat190220 - Ein Jahr nach HaunaGegen uns.#StolenMemoryNiklas Kolorz auf TikTokDulsberg Late NightQueerkramdekoder SpecialsDie beste InstanzNiklas Kolorz auf TikTokDie Verleihung wurde von Nina LaGrande moderiert und fand musikalische Begleitung durch die Band Fortune Ehrenfeld, wenn auch der Abend weitestgehend "ernst" bleiben sollte. Aus Laudatoren und Laudatorinnen kamen unter anderen Markus Barth, Nazan Eckes, Schlecky Silberstein oder Samira El Ouassil zu Wort, stets mit dem Grundtenor ernster Themen. Zumindest kam bei den Nominierten, beziehungsweise bei den späteren Gewinnern und Gewinnerinnen, dann etwas Stimmung auf. Diese wurde während der Preisverleihung, live via Zoom, zugeschaltet und erfuhren entsprechend erst dann von den Entscheidungen der Jury und konnten also vor der heimischen Webcam jubeln.