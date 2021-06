VOX verschiebt «Die Hitwisser»

TV-News

Erst am Mittwoch hatte VOX eine neue Folge von «Die Hitwisser» angekündigt, nun schiebt man das Format um einen Tag nach vorne. Dafür gibt es neue Folgen von «Frooncks wundervolle Welt der Hochzeiten».

Eben erst hat man eine neue Folge vonfür den 13. Juli angekündigt ( Quotenmeter berichtete ), doch nun hat VOX den Programmplan schon wieder umgebaut. Statt am Dienstag geht das Format, in dem Thomas Anders, Thomas Hermanns, Giovanni und Jana Ina Zarrella, Gülcan Kamps, Sila Sahin, Amiaz Habtu und Armin Rohde zu sehen sind, nun viermal am Montag, ab 12. Juli, um 20:15 Uhr auf Sendung. Dafür entfällt, was ursprünglich am Tag nach dem EM-Finale in der Primetime hätte gezeigt werden sollen.Den Sendeplatz am Dienstag übernimmt nun. Der aus «4 Hochzeiten und eine Traumreise» bekannte Wedding Planner erhält somit Nachschub für sein im Januar gestartetes Format. Damals verfolgten die einmalige Ausgabe am 10. Januar allerdings nur 0,95 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die Markanteile fielen mit 3,1 Prozent insgesamt und 4,9 Prozent in der Zielgruppe mau aus.In «Frooncks wundervolle Welt der Hochzeiten» präsentiert Froonck seine verrücktesten, lustigsten und emotionalsten Hochzeitsmomente aus der ganzen Welt. Kommentiert werden die Geschichten von bekannten Promi-Paaren, unter anderem Roland Trettl und seiner Frau, Daniela Katzenberger und ihrem Mann sowie Stefan Mross und seiner Frau.