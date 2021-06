Primetime-Check

«Ein starkes Team» im ZDF oder doch Spanien – Polen im Ersten? In der gestrigen Primetime gab es neben den genannten Kandidaten drei Filme, zwei Serien und eine Show zur Unterhaltung geboten. Wer konnte sich die Krone aufsetzen?

In Gruppe E der «Euro 2020» ging es ab 20:15 Uhr mit den Berichten um ein erstes kleines Endspiel, zumindest für die Polen, los. Die Moderation ab Primetime-Beginn zog 7,43 Millionen Zuschauer an und sorgte für einen Marktanteil von 34,1 Prozent. Jüngere Zuschauer waren zunächst 2,66 Millionen vertreten, wodurch der Marktanteil bei 46,4 Prozent lag. Anpfiff wie gewohnt schlussendlich um 21:00 Uhr und ab dann waren 8,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren mit dabei, davon waren 3,08 Millionen jüngere Zuschauer dabei. Die Marktanteile bewegten sich bei 49,4 Prozent am Markt der Jüngeren und 37,4 Prozent am Gesamtmarkt.Im Zweiten konnte als Kontrast zum Fußball-Abend der TV-Krimigesehen werden. Hierfür interessierten sich 3,77 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und wiederum 0,28 Millionen jüngere Zuschauer. Die Marktanteile lagen demnach für das ZDF bei 15,5 Prozent insgesamt und 4,7 Prozent am jüngeren Markt. RTL sendete ab 20:15 Uhr die Showaus dem letzten Jahr. Damit sicherte sich der Sender 1,11 Millionen Zuschauer, wovon 0,39 Millionen der werberelevanten Zielgruppe gesprochen werden konnten. Die Marktanteile lagen demnach bei 4,6 Prozent am Gesamtmarkt und 6,5 Prozent am Zielgruppenmarkt.Sonst gab es zur Samstagsprimetime bei Sat.1 ProSieben und VOX Spielfilme im Angebot. Die bunte Kugel von Sat.1 sendeteund es sollten 1,18 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen Platz nehmen. Die Zielgruppe gestaltete sich mit 0,35 Millionen Zuschauern und 5,8 Prozent Marktanteil, insgesamt landete man bei 4,9 Prozent Anteil am Markt. ProSieben sendete die Liebeskomödieund sicherte sich damit 0,68 Millionen Zuschauer in der Primetime, wovon 0,25 Millionen der Zielgruppe zugeordnet werden konnten. Die Marktanteile lagen bei 2,8 Prozent am Gesamt- und 4,1 Prozent am Zielgruppenmarkt. Bei VOX wurde es mitzum Samstagabend gleichermaßen unterhaltsam und es sollten hierzu 0,43 Millionen Zuschauer einschalten, hier wiederum konnten 0,2 Millionen der Zielgruppe zugesprochen werden. Die Marktanteile lagen somit bei 1,8 Prozent insgesamt und in der Zielgruppe reichte es für 3,4 Prozent des Marktes.Bei KabelEins verfolgten die Doppelfolge0,39 und 0,41 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Aus der werberelevanten Zielgruppe waren 0,1 und 0,11 Millionen mit dabei, wodurch sich der entsprechende Marktanteil auf 1,7 und 1,8 Prozent belief. Insgesamt landete man bei 1,6 und 1,8 Prozent Marktanteil. RTLZWEI wiederum ging in eine weitere Folge. So zog der Sender etwas weniger Publikum an und landete bei 0,35 Millionen Zuschauern insgesamt, davon 0,16 Millionen aus der Zielgruppe. Damit belegte die Sozialreportage 1,5 Prozent des TV-Marktes und 2,7 Prozent des Zielgruppenmarktes.