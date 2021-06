Kopiert Spotify nun Clubhouse?

Vermischtes

In der vergangenen Woche hat Spotify die App „Spotify Greenroom“ gestartet, mit der man Live-Gespräche starten und verfolgen kann.

Am vergangenen Mittwoch hat der schwedische Musikstreamingdienst Spotify eine neue App an den Start gebracht. Diese heißt „Spotify Greenroom“ und erinnert stark an „Clubhouse“, das Anfang des Jahres stark im Trend war. Darüber hinaus kündigte Spotify an, einen Spotify Creator Fund einzurichten, um Live-Audio-Ersteller für ihre Arbeit zu bezahlen. Der Audio-Streaming-Riese sagte, dass er den Creator Fund im Laufe dieses Sommers für Anträge öffnen wird.Die Grundlage für „Greenroom“ liegt in „Locker Room“, eine App, die vom Startup Betty Labs entwickelt wurde. Benutzer können „Greenroom“ kostenlos herunterladen und sich mit ihren Spotify-Anmeldeinformationen anmelden. Mit der „Greenroom“-App kann jeder Benutzer Live-Räume hosten oder daran teilnehmen sowie Live-Gespräche aufzeichnen. Die App steht derzeit in 135 Märkten weltweit zur Verfügung.„Seitdem wir die ‚Locker Room‘-App eingeführt haben, haben wir daran gearbeitet, ihre Fähigkeiten zu erweitern, mit dem Ziel, ein Live-Audioerlebnis zu schaffen, das Schöpfer und Hörer überall begeistern wird“, sagte Spotify bei der Einführung von „Greenroom“. „Das ‚Greenroom‘-Angebot wird sich weiterentwickeln, wenn wir mehr darüber erfahren, was Schöpfer und Hörer von ihrem Live-Audioerlebnis erwarten“, so Spotify. Außerdem wolle das schwedische Unternehmen im Laufe dieses Sommers neue Inhaltsprogramme und Produktfunktionen ankündigen. „Wir glauben, dass Spotify nicht nur die Möglichkeit hat, Live-Übertragungen zu ermöglichen, sondern auch die Entdeckung zu unterstützen, den Konsum zu steigern und das Wachstum der Live-Kategorie insgesamt zu beschleunigen. Die heutige App-Enthüllung ist unsere Gelegenheit, den Grundstein für die aufregende Liste von Inhalten und Fähigkeiten zu legen, die Spotify bei unserem Vorhaben im Bereich Live-Audio bereithält.“