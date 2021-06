Nach langer Überlegung: «Grand Army» wird abgesetzt

US-Fernsehen

Bereits im Oktober debütierte die Drama-Serie bei Netflix.

Der Streamingdienst Netflix hat nach rund neun Monaten eine Entscheidung in Sachengetroffen. Die Drama-Serie wird nach einer Staffel abgesetzt. Die neun Episoden umfassende erste Staffel wurde im Oktober 2020 veröffentlicht. Die von Katie Cappiello geschaffene Serie basierte lose auf ihrem Buch „Slut: The Play“.Die Serie folgte fünf Schülern an der größten öffentlichen High School in Brooklyn, wie sie es mit einer chaotischen Welt aufnehmen und um Erfolg, Überleben, Ausleben, Ausbrechen und Ergreifen der Zukunft kämpfen. Die Besetzung wurde angeführt von Odessa A'zion als Joey Del Marco, Odley Jean als Dominique Pierre, Amir Bageria als Siddhartha Pakam, Maliq Johnson als Jayson Jackson, Amalia Yoo als Leila Kwan Zimmer, Alphonso Romero Jones II als John Ellis, Brittany Adebumola als Tamika Jones, und Crystal Sha're Nelson als Tor Sampson.Capiello hat die Serie nicht nur kreiert, sondern war auch zusammen mit Joshua Donen, Beau Willimon, Jordan Tappis, Nicolette Donen und Elizabeth Kling als ausführende Produzentin tätig.