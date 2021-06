Amazon entwickelt «Nigerian Princess»

US-Fernsehen

Die Serie kommt von «Dickinson»-Autorin Ziwe.

Die Autorin, Produzentin und Komikerin Ziwe arbeitet für Amazon aktuell an einer Comedy-Serie mit dem Titel. Das Projekt folgt Zoe, einer klugen 20-Jährigen, die sich, geschwächt durch Studentenschulden, mit einem bekannten Trickbetrüger zusammentut, um verzweifelt den amerikanischen Traum zu verwirklichen. Die beiden Schüler gehen eine ungewöhnliche Allianz ein, während sie insgeheim planen, sich gegenseitig zu bescheißen.Ziwe ist die Autorin und Schöpferin der Serie, Will Graham und Hailey Wierengo von Field Trip sind auch ausführende Produzenten. Wondaland Pictures – die Produktionsfirma, die von Janelle Monae, Chuck Lightning, Mikael Moore und Nate Wonder gegründet wurde – wird ebenfalls die Produktion übernehmen.Die Komikerin steigt derzeit rasant auf. Zuletzt startete sie die selbstbetitelte Showtime-Varieté-Serie «Ziwe», die im Mai auf dem Premium-Sender Premiere feierte. Zudem wurde sie kürzlich zu den „Forbes 30 Under 30“ ernannt und plant ein Buch mit dem Titel „The Book of Ziwe“.