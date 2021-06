VOX überzeugt mit «Hot oder Schrott»-Wiederholung

Quotennews

Die Promiausgabe kam vor allem in der Zielgruppe recht gut an. Schwerer tat sich Kabel Eins mit alten Folgen von «Bus Babes».



Wasser-Walking-Schuhe, ein "Dog Language Translator" und ein Mini-Geschirrspüler – in dieser Wiederholung deswaren die ungewöhnlichsten Produkte im Test. Den Produkttest übernahmen bei VOX Promis wie Bert und Ginger Wollersheim, Paul Janke, Julius Brink, Mirja du Mont und Anna Heesch. Vor etwa vier Monaten überzeugte die letzte Promi-Ausgabe des Formats 1,06 Millionen Fernsehende, wodurch akzeptable 3,4 Prozent Marktanteil zustande kamen. Bei 0,56 Millionen Jüngeren wurde eine passable Quote von 6,3 Prozent gemessen.Mit 1,07 Millionen Zuschauern war das Publikum am gestrigen Abend ähnlich groß, der Marktanteil lag mit soliden 4,5 Prozent jedoch ein deutliches Stück höher. Die 0,58 Millionen Umworbenen steigerten sich sogar auf einen hohen Wert von 9,1 Prozent. Das Magazinüberzeugte im Anschluss 0,72 Millionen Fernsehende und 0,31 Millionen aus der Zielgruppe. Hier wurden starke Sehbeteiligungen von 6,5 sowie 9,9 Prozent eingefahren.Kabel Eins hatte wie auch in den vorherigen Wochen die Wiederholung von zwei Folgen der Dokusoapim Programm. Zu Beginn reichten 0,51 Millionen Interessenten für nicht mehr als schwache 1,9 Prozent. Mit 0,41 Millionen Zuschauern steigerte sich die zweite Folge schließlich immerhin auf passable 2,9 Prozent. Zudem waren 0,22 beziehungsweise 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährige mit von der Partie. Im Laufe des Abends verbesserte sich der Sender hier von mauen 3,0 auf annehmbare 3,9 Prozent Marktanteil.