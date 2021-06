«Mein Date, mein bester Freund & ich» geht Anfang Juli an den Start

TV-News

Von dem neuen Dating-Format soll es insgesamt fünf Ausgaben geben.

Mitte Mai kündigte Sat.1 ein neues Dating-Format an ( Quotenmeter berichtete ), das mit den Screenforce Days kurzfristig einen neuen Titel erhalten hatte. Nun hat der Grünwalder Sender fürein offizielles Startdatum gefunden. Los geht es mit den insgesamt fünf Folgen ab dem 5. Juli um 20:15 Uhr, die immer montags ausgestrahlt werden.Wie der Name der Sendung schon verrät, gehen in der Sendung insgesamt acht Single-Frauen auf die Suche nach ihrem Traummann und werden dabei von ihrem schwulen besten Freund unterstützt. Die Freundschafts-Duos sind dafür in eine Villa auf Teneriffa eingezogen. Neben Dates und Strategie-Besprechungen stehen die Duos vor einer weiteren Herausforderung: In jeder Sendung wird eines von ihnen von den anderen Teilnehmern rausgewählt. Der Gewinnerin winkt am Ende die große Liebe – ihrem schwulen besten Freund winken 50.000 Euro.«Mein Date, mein bester Freund & ich» ist eine Produktion von ITV Studios Germany. Das Format wurde vor einem Jahr auf dem Producers-Pitchday von ProSiebenSat.1 entwickelt.