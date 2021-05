Sat.1 startet neues Datingformat

TV-News

In der Sendung werden Single-Frauen von ihrem schwulen besten Freund bei der Liebessuche unterstützt.

Sat.1 hat ein neues Dating-Format für den kommenden Sommer angekündigt. Inwerden acht Single-Frauen zusammen mit ihrem schwulen besten Freund in eine Villa auf Teneriffa geschickt. Dort sollen die Frauen ihre potenzielle Traummänner daten, natürlich mithilfe der Beratung des besten Freundes.Neben der großen Liebe geht es auch um das große Geld. Die schwulen Kandidaten können am Ende 50.000 Euro gewinnen. Dieses Preisgeld winkt aber nur demjenigen, der am Ende übrigbleibt. In jeder Sendung wird jeweils ein Duo von den anderen Teilnehmern rausgewählt. Die Gewinnerin sichert sich am Ende die vermeintlich große Liebe – ihr schwuler bester Freund freut sich über 50.000 Euro.«Love Couples» wurde im vergangenen Jahr auf den Pitchdays entwickelt und wurde von ITV Studios Germany produziert. Einen genauen Sendetermin nannte Sat.1 noch nicht, geplant ist die Sendung für die Primetime im Sommer 2021.