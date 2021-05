The CW sendet bald auch am Samstag

US-Fernsehen

Starten soll die Samstagsprimetime Anfang Oktober mit der Übertragung des «iHeartRadio Music Festival».

In den USA werden üblicherweise die Quoten für fünf Networks ausgegeben. ABC, CBS, FOX, NBC und The CW. Samstags fehlt letzteres allerdings, da das Netlet an diesem Wochentag kein Programm anbietet. Das soll sich ab Herbst aber ändern, denn The CW möchte sein Portfolio um ein zweistündiges Primetime-Programm erweitern und damit erstmals in der 15-jährigen Sendergeschichte an allen sieben Abenden der Woche senden.Der CW-Vorsitzende und CEO Mark Pedowitz gab am Donnerstag die Erweiterung bekannt. Die zusätzlichen zwei Stunden erhöhen die Programmierleistung von The CW auf bis zu 14 Stunden pro Woche. Die Programmierungen an den Samstagen beginnen am 2. Oktober mit der ersten Nacht des «iHeartRadio Music Festival», das um 20 Uhr ausgestrahlt wird. Das übrige Programm soll am 25. Mai bekannt gegeben werden, wenn das kleine Network seinen Programmplan für die anstehende TV-Saison präsentiert.„Ein Sieben-Tage-Network zu werden, war ein langjähriges Ziel für alle hier bei The CW", sagte Rob Tuck, Executive Vice President National Sales bei The CW. „In einem extrem engen Broadcast-Umfeld ist die Möglichkeit, unsere Primetime jede Woche um zwei weitere Stunden zu verlängern, eine dynamische Veränderung, die von unseren Kunden und den Agenturen gerne begrüßt wird. Dem jüngsten Branchentrend folgend, der linear stark zurückgegangen ist, wird The CW diesem Trend in dieser Saison entgegenwirken, indem es einen neuen Abend mit Original-Programmierung hinzufügt, die uns in Zukunft neue Möglichkeiten eröffnet.“