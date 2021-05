Sat.1-Quizshow «Rolling» fällt nach solidem Start deutlich zurück

Wochenquotencheck

Ein weiteres neues Format mir Ross Anthony als Moderator soll nun Schwung in den Vorabend von Sat.1 bringen.



Das neue Formatersetzt seit dieser Woche in Sat.1 eine der beiden Folgen von «Buchstaben Battle», welches nach dem Aus von «5 Gold Rings» in Doppelfolgen gesendet wurde. Die Kombination aus Quizshow und Gambling wird von Ross Anthony moderiert. In jeder Sendung treten drei Teams an, die aus einem Promi und einem normalen Kandidaten bestehen. In 15 Runden rollen die Teams eine Münze in einen der zehn Slots der "Rolling-Maschine", um unterschiedlich hohe Geldbeträge zu erspielen. Nur nachdem eine Quizfrage richtig beantwortet wurde, landet der Betrag im eigenen Jackpot. Jede Runde kann die Gewinnsumme erhöht werden, die Teams können aber auch alles verlieren. Im Finale ist das Duo mit der höchsten Summe auf dem Konto und mit dem letzten Münzwurf entscheidet sich, ob der Kandidat das Geld gewinnt oder mit leeren Händen nach Hause geht.In der ersten Folge am Montag, den 10. Mai waren ab 18.00 Uhr die Promis Mareille Höppner, Simon Pearce und Matze Knop zu Gast. Auf dem Gesamtmarkt sorgte diese Erstausstrahlung sogleich für das beste Ergebnis der Woche. 0,89 Millionen Zuschauer interessierten sich für den Start der neuen Show und fuhren einen soliden Marktanteil von 5,1 Prozent ein. Die 0,23 Millionen Jüngeren landeten mit der Auftaktfolge bei einem annehmbaren Ergebnis von 6,3 Prozent.Weiter ging es am Dienstag mit Oliver Petszokat sowie Jana und Thore Schölermann als Gast. Am zweiten Tag verkleinerte sich das Publikum bereits auf 0,86 Millionen Menschen. Somit blieb noch eine akzeptable Quote von 4,6 Prozent übrig. Die 0,26 Millionen Umworbenen steigerten sich hingegen sogar und erzielten nun mit passablen 6,6 Prozent Marktanteil den Bestwert der Woche.Am Mittwoch erhielten die Kandidaten Unterstützung von den prominenten Gästen Thomas Anders, Riccardo Simonetti und Franziska Knuppe. Das Format verlor nun deutlich an Reichweite und überzeugte nicht mehr als 0,72 Millionen Zuschauer. Somit stürzte auch der Marktanteil auf einen mäßigen Wert von 4,0 Prozent. Noch gravierender fiel dieser Verlust in der Zielgruppe aus. Hier blieben noch 0,16 Millionen Werberelevante übrig, die nur ernüchternde 4,6 Prozent Marktanteil verbuchten.Am Feiertag war keine neue Folge zu sehen, so dass die Quizshow erst am Freitag wieder im Programm war. Zum Ende der Woche waren Enie van de Meiklokjes, Jana Ina Zarella sowie erneut Thore Schölermann eingeladen. Mit der letzten Folge der Woche wurde das bislang schwächste Ergebnis der Woche eingefahren. Mit 0,69 Millionen Neugierigen waren noch maue 3,8 Prozent Marktanteil möglich. Die Sehbeteiligung lag bei den 0,17 Millionen Jüngeren bei niedrigen 4,5 Prozent.Nach einem zufriedenstellenden Start an den ersten beiden Tagen fiel die deutsche Adaption einer britischen Showidee schon recht schnell auf unzureichende Quoten zurück. Besonders schwach lief es am Mittwoch und am Freitag in der Zielgruppe. Ob es dem Format gelingt, sich in der kommenden Woche wieder auf ein besseres Niveau zu kämpfen, bleibt abzuwarten.