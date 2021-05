«50 Jahre Dalli Dalli» ist keine Konkurrenz für den ARD-Krimi

Quotennews

Wo sonst die ZDF-Krimis einsame Kreise am Quoten-Himmel ziehen, so landet in dieser Woche ein ARD-Krimi an der Spitze.

An dieser Stelle wird nicht erneut aufgerollt, wie sagenhaft gut die ZDF-Krimis in letzter Zeit abschneiden oder wie sehr die anderen Programme es sich wünschen werden, so gut wie das ZDF zu sein. Nein, denn am gestrigen Samstagabend zeigte sich ein verdrehtes Bild. Den Krimi-Abend gab es im Ersten mit, auch weil das ZDF aufsetzte. Den Sieg sollte sich das Erste redlich verdienen, denn mit 7,26 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einem Marktanteil von 23,4 Prozent ließ man keinen Zweifel offen, dass auch das Erste Krimi kann. Auch der im Anschluss laufendenfunktionierte mit 3,81 Millionen Zuschauern noch recht adäquat, wenn dies im Vergleich zur Primetime doch ein deutlicher Einbruch ist. Mit 0,36 Millionen Jüngeren landete man bei 5,1 Prozent Marktanteil, während man 14 Prozent des Gesamtmarktes blockierte.Die Primetime-Konkurrenz im Zweiten und damit «50 Jahre 'Dalli Dalli' - die große Jubiläumsshow» hatte mit 5,95 Millionen Zuschauern zwar ein gutes Ergebnis auf dem Tisch, war aber eben nicht so gut wie das Erste. Man belegte 19,7 Prozent des Marktes und war mit 1,02 Millionen Jüngeren und so entstehenden 13,8 Prozent Marktanteil sehr gut. Hier lag das ZDF dann auch vor den ARD-Kollegen, denn der Krimi im Ersten zog lediglich 0,94 Millionen Jüngere an und konnte so 12,8 Prozent des Marktes belegen.Die Ergebnisse bei Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren waren an diesem Samstagabend durchaus bemerkenswert, denn sie stellten bereits die besten Reichweiten des Tages dar (Tagesschau und Lotto am Samstag ausgeklammert). Wederbei RTL , noch derbei ProSieben schafften es ansatzweise an die 1-Million-Marke heranzukommen. Wenn auch, aufgrund der langen Laufzeiten der Shows, die Marktanteile von 11,6 Prozent (RTL) und 11,8 Prozent (ProSieben) nicht sonderlich schlecht erscheinen.