Umfangreiches On-Demand-Programm von FilmRise auf Zattoo

Vermischtes

Ab sofort können Zattoo-Nutzer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf die On-Demand-Inhalte des internationalen Senders FilmRise zugreifen.

Mit dem umfangreichen Film- und Serienangebot des Streaminganbieters FilmRise erweitert Zattoo schon ab Mittwoch sein On-Demand-Angebot in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zu den neuen Titeln gehören unter anderem Serien-Highlights wie die US-amerikanischen Fantasy- und Drama-Serien «Being Human» und «Sanctuary» oder auch die kanadische Comedy-Serie «Sensitive Skin». Darüber hinaus werden auch eine große Anzahl an neuen Filmklassikern, Blockbustern und Dokumentationen geboten.Danny Fisher, der CEO von FilmRise, sagt zu der Kooperation mit Zattoo: „Zattoo ist als größter Internet-TV-Streaming-Anbieter in Europa ein wichtiger Partner für unser internationales Wachstum und Expansion. Wir freuen uns sehr, dass das Programm von FilmRise jetzt Millionen zusätzlichen Zuschauern in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugänglich ist.“Trotz der ganzen neuen Inhalte von FilmRise fallen keine zusätzlichen Gebühren für den On-Demand-Bereich von Zattoo an. Dieser ist auf allen gängigen Geräten mit Zattoo-Zugang verfügbar, wie etwa Smart-TVs von Samsung, Panasonic und LG oder Android TVs sowie Streaming Geräte wie dem Google Chromecast oder den Amazon Fire TV-Produkten. Aber auch über die Web-App kann das Zattoo-Programm auf Laptops sowie PCs oder Smartphones und Tablets gestreamt werden.