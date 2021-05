Gut gekleidet an der VOD-Spitze

VOD-Charts

Nachdem es in der vergangenen Woche technische Probleme gab und keine aktuellen Zahlen für den Video-on-Demand-Markt zur Verfügung standen, gibt es diesmal wieder frische Werte für die 19. Kalenderwoche. Eines sei vorneweg gesagt: Es gibt eine neue Nummer 1. Dazu später mehr. Die List beginnt in dieser Woche mit, der sich mit 2,02 Millionen Klicks den zehnten Rang sichert und sich an ein dicht gedrängtes Feld auf den Folgeplätzen einreiht.Mit einer Bruttoreichweite von 2,03 Millionen belegt die Sitcomden neuen Platz. Wiederum nur 10.000 Abrufe mehr generierte die polnische Comedy-Serieaus dem Hause Netflix . Das Format startete am 29. April und landet erstmals in den Charts. In den deutschen Netflix-Top10 rangiert «Sexify» derzeit auf dem fünften Platz. Auch Platz sieben liegt nahe an den vorrausgehenden Titeln. Mit 2,05 Millionen Aufrufen landet dortRang sechs hält den Titelparat. Der Reboot der beliebten Serie aus den Nullerjahren lief bereits vor fast fünf Jahren bei Netflix an, kommt in dieser Woche aber auf 2,07 Millionen Zuschauer. Zu den Top5 zeigt sich eine erste Lücke in den Abrufzahlen. Die Netflix-Produktionkonnte im Zeitraum zwischen dem 7. und 13. Mai 2,46 Millionen Zuschauer für sich begeistern. Einen Platz davor landetmit 2,88 Millionen Abrufen.Die Top3 bestehen zunächst aus zwei alt bekannten Titeln. Bronze sichert sichmit 3,71 Millionen Zuschauern, ehe der Seriensieger der vergangenen Wochenfolgt. Die Krankenhaus-Serie kam im zurückliegenden Wertungszeitraum auf 3,72 Millionen Abrufe. Unangefochten auf Platz eins landet in dieser Woche die Anwaltsserie. Mehr als 2,5 Millionen Zuschauer Abstand auf Platz zwei werden ausgewiesen. Insgesamt brachte es die mit Meghan Markle besetzte Serie auf eine Bruttoreichweite von 6,21 Millionen – ein verdienter Spitzenreiter.