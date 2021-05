«This Is Us»: Nach Staffel 6 ist Schluss

US-Fernsehen

Die Macher hatten die Serie für sechs Staffeln geplant, nun wird der Plan so umgesetzt.

Derzeit strahlt NBC die fünfte Staffel der Drama-Serieaus. Eine sechste Staffel ist auch schon geplant und soll im kommenden Sommer für die TV-Saison 2021-22 produziert werden. Danach ist allerdings Schluss für die Sendung. Das wurde nun bekannt. Das erfolgreiche Familiendrama wurde bereits 2019 für die sechste Staffel verlängert, noch während die dritte Staffel ausgestrahlt wurde. Das Ende kommt alles andere als überraschend, denn das Kreativteam hinter der Show hat bereits mehrfach gesagt, dass sie die Show mit ihrem sechsten Auftritt abschließen wollen. Zuletzt waren die Zuschauerzahlen stark rückläufig. In der fünften Staffel verzeichnete man teilweise weniger als fünf Millionen Zuschauer. Die ersten beiden Runden kamen durchschnittlich auf mehr als zehn Millionen Seher. Eine Ausgabe, die nach dem Super Bowl gesendet wurde, sahen sogar mehr als 26 Millionen Zuschauer.«This Is Us» war von Anfang an ein Riesenerfolg für NBC. Die Show erzielte seit ihrem Start beeindruckende Bewertungen und erhielt Anerkennung Seitens der Kritiker. Die Sendung folgt der Familie Pearson über die vielen Jahrzehnte ihres Lebens. In den Hauptrollen spielen Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz und Justin Hartley. Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Jon Huertas, Hannah Zeile, Niles Fitch, Logan Shroyer, Mackenzie Hancsicsak, Parker Bates, Lonnie Chavis, Faithe Herman, Eris Baker, Lyric Ross, Asante Blackk und Griffin Dunne sind ebenfalls vor der Kamera zu sehen.Dan Fogelman schuf die Serie und fungiert als ausführender Produzent neben Isaac Aptaker, Elizabeth Berger, John Requa, Glenn Ficarra, Ken Olin, Charlie Gogolak, Jess Rosenthal und Steve Beers. Aptaker und Berger fungieren als Co-Showrunner. 20th Television ist für die Produktion verantwortlich, lehnte bislang eine Stellungnahme zum Show-Aus ab – ebenso wie NBC. Es wird erwartet, dass sich NBC bei den anstehenden Upfronts äußern werde. Das Branchenblatt ‚The Hollywood Reporter‘ berichtete zuerst über das geplante Ende der Show.