Blockbuster-Battle

Heute treten jeweils die finalen Filme von drei Trilogien gegeneinander an. Welche Trilogie hat das beste Ende, eine Komödie, ein Action-Klassiker oder doch ein Film mit unerwartetem Ende?

Die Bewertung

(RTL, 20:15 Uhr)Der Tollpatsch ihrer Majestät ist zurück! Bei einem Hackerangriff werden fast alle britischen Spione enttarnt. Nur Johnny English, der sich der Digitalisierung bislang erfolgreich widersetzen konnte, ist übrig. Mit seinen analogen Methoden ist ausgerechnet er die letzte Hoffnung für den Geheimdienst. So macht sich English mit seinem Kollegen auf, um die Welt zu retten. Dabei trifft er auch auf die verführerische wie mysteriöse Schurkin Ophelia.Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDB User Rating: 6(ProSieben, 20:15 Uhr)Das Finale der "Eastrail 177"-Trilogie: David Dunn - ein Mann mit übermenschlichen Kräften - und der an einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidende Kevin Wendell Crumb werden in eine psychiatrische Klinik gebracht. Dort arbeitet Dr. Ellie Staple mit Patienten, die behaupten, Superkräfte zu besitzen. Auch Elijah Price wird in der Einrichtung festgehalten - und sieht in der Ankunft von Dunn und Crumb die Chance, der Menschheit endlich die Existenz von Superhelden zu beweisen.Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 4IMDB User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Nachdem der fürsorgliche Familienvater und Ex-CIA-Agent Bryan Mills bereits seine Tochter Kim und seine Ex-Frau und große Liebe Lenore aus den Fängen skrupelloser Gangster befreien musste, gerät er jetzt selbst ins Fadenkreuz der Polizei. Als er Lenore ermordet in ihrer Wohnung auffindet, wird er für die Polizei zum Hauptverdächtigen. Dank seiner scharfsinnigen Fähigkeiten als ehemaliger Agent, gelingt ihm nur knapp vor seiner Verhaftung die Flucht. Es beginnt ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel zwischen Mills und dem hartnäckigen Polizeiinspector Franck Dotzler. Seine einzige Chance: Er muss die Drahtzieher des Mordes aufspüren und die skrupellosen Killer dingfest machen - bevor dieser auch seiner Tochter etwas antuen oder Mills selbst von den Cops geschnappt wird. Mit der Hilfe alter Agentenfreunde kommt er den wahren Tätern auf die Schliche und entdeckt dabei ein Komplott, in das zu allem Übel auch noch eine Person aus seinem engeren Umfeld verstrickt ist.Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 3IMDB User Rating: 6