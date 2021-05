Cécile Frot-Coutaz folgt auf Gary Davey

Köpfe

Sky Studios hat die Nachfolge des in den Ruhestand wechselnden Gary Davey geklärt und ist dabei bei YouTube fündig geworden.

Sky hat eine Nachfolgerin für den Ende des Jahres in den Ruhestand wechselnden Gary Davey gefunden. Das Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass Cécile Frot-Coutaz zum CEO von Sky Studios ernannt wurde, dem Produktions- und Entwicklungszweig von Sky in ganz Europa. In ihrer neuen Rolle wird Frot-Coutaz die Finanzierung, Entwicklung, Produktion und Inbetriebnahme von Scripted Sky Originals übernehmen und eng mit den Content-Leads von Sky in jedem Markt zusammenarbeiten. Sie wird auch das globale Portfolio von Sky Studios an Produktionsfirmen übernehmen. Als CEO gehört zu ihren Aufgaben auch Sky Studios Elstree, die hochmodernen Film- und Fernsehstudios, die 13 Klangbühnen beherbergen und im nächsten Jahr eröffnet werden sollen.Dana Strong, Group Chief Executive von Sky, sagte: „Cécile ist ein weltweit führender Kopf im Bereich Content und Unterhaltung und verfügt über die mutige Vision und den einzigartigen Erfahrungsmix, die erforderlich sind, um Sky Studios auf die nächste Stufe zu bringen, um ein europäisches Machtzentrum für Produktionen zu werden. Sie ist perfekt geeignet, um Sky Studios zu leiten, da wir unsere Investitionen in Originalinhalte erhöhen und uns auf die Produktionen freuen, die nächstes Jahr in Sky Studios Elstree laufen.“Die neue CEO Cécile Frot-Coutaz freut sich auf ihre neue Aufgabe, die sie ab September antreten wird: „Sky ist ein Unternehmen, das ich als Content Maker, als Partner und als Verbraucher immer bewundert habe. Wie der Rest der Branche habe ich vor etwas mehr als zwei Jahren den Start von Sky Studios miterlebt und den Ehrgeiz und die Geschwindigkeit gesehen, mit der die Organisation gewachsen ist. Ich konnte mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, das Studio durch die nächste Wachstumsphase zu führen und freue mich darauf, später in diesem Jahr loszulegen.“Cécile Frot-Coutaz ist derzeit Head of EMEA bei YouTube mit Sitz in London. Sie begann ihre Karriere in der Strategieberatung bei Mercer Management Consulting in London. Danach wechselte sie zur Pearson-Gruppe und wurde anschließend Corporate Strategy Executive für Pearson TV ernannt, wo sie die Akquisition und Integration von All American Fremantle in die Pearson Television-Gruppe leitete. 2001 wechselte sie in die USA nach Burbank, Kalifornien, wo sie als US-Handelsleiterin für die umbenannte FremantleMedia Group tätig war. Dort hatte sie verschiedene Führungspositionen inne. 2018 schloss sie sich YouTube an. Laut der Mitteilung werde der derzeitige Vorstandsvorsitzende Gary Davey, der Sky Studios im Jahr 2019 gegründet hat, im Unternehmen bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, bevor er später in diesem Jahr in den Ruhestand geht.