«Navy CIS» auch bei starker Konkurrenz konstant

Quotennews

Das Pokalfinale kostete gestern einige Formate einiges an Zuschauern. Bei «Navy CIS» ebenso, jedoch weitaus weniger dramatisch.

Das Donnerstagabend-Programm bei Sat.1 wird seit mehreren Wochen vonundbestimmt. Beide Formate laufen Wochen für Woche recht konstant. In dieser Woche war der Donnerstagabend nicht nur Vatertag, sondern auch DFB Pokalfinal-Abend. Somit die Konkurrenz enorm stark, deutlich zu sehen beim Quoteneinbruch von «Germany's Next Topmodel» bei ProSieben . Sat.1 blieb von den Pokal-Auswirkungen, wenn diese denn verantwortlich für den Bruch bei der roten Sieben sind, weitestgehend verschont. Mit 1,54 Millionen Zuschauern ist man zwar schlechter als in den Vorwochen, jedoch bei Weitem nicht so dramatisch.Der Marktanteil sank im Vergleich zur Vorwoch von 5,6 auf 4,8 Prozent, in der Zielgruppe ergab sich ein Anteil von 5,2 Prozent, hier lag man in der Vorwoche noch bei 7,1 Prozent. Zuschauer schalteten in der Zielgruppe statt wie zuvor 0,58 Millionen gestern lediglich 0,45 Millionen ein. Also ebenfalls kein allzu großer Verlust, wenn es auch um fast zwei Prozent Marktanteil geht.im Anschluss verlor etwa im gleichen Rahmen an Zuschauern.Konnten in der Vorwoche noch 1,52 Millionen gemessen werden, so lag man diese Woche bei 1,15 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 3,5 Prozent. Die Zielgruppe präsentierte sich mit 0,35 Millionen Zuschauern und 3,8 Prozent Marktanteil ebenfalls leicht schlechter als die Vorwoche (0,41 Millionen, 5,2 Prozent).