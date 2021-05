Erfolgreicher RTL-Film-Feiertag

Quotennews

Feiertage laden Sender oft dazu ein, mehrere Spielfilme bereits im Tagesprogramm zu senden. So auch gestern bei RTL zu Christi Himmelfahrt.

Wenn auch RTL bereits ab 5:00 Uhr in der Früh bereits nur Filme sendete, so zeigten erst die Ergebnisse ab ungefähr 13 Uhr Erwähnenswertes. Ab dem dort gesendeten Filmschaffte man es bei RTL nämlich über die 1-Million-Zuschauermarke und konnte im Schnitt 1,06 Millionen Zuschauer verbuchen. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei 8,5 Prozent, in der Zielgruppe reichte es mit 0,32 Millionen Zuschauern für 9,9 Prozent des Marktes. Insgesamt lief es mit 1,13 Millionen Zuschauern beim folgenden Filmleicht besser, wenn auch der Marktanteil auf 7,7 Prozent fiel. Die Zielgruppe ließ ebenfalls ab 15 Uhr etwas nach und landete bei 0,27 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,8 Prozent.Ebenfalls dem kleinen Abwärtstrend folgend zeigte sichab 17 Uhr. Hier waren es nur noch 1,02 Millionen Zuschauer und der Marktanteil fiel weiter auf 6 Prozent. In der Zielgruppe ging es wieder leicht nach oben und man konnte mit 0,29 Millionen Zuschauern 7,3 Prozent des entsprechenden Marktes belegen. Nach 2,83 Millionen Zuschauern fürlandete vor der Primetime das Show-Formatbei 1,42 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,7 Prozent. Zielgruppenzuschauern waren es hier dann 0,48 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 8,4 Prozent.Die Primetime zeigte sich mit «The Great Wall» ► enorm stark und konnte so 2,25 Millionen Zuschauer anziehen. Der Marktanteil stieg wieder auf 6,9 Prozent und man konnte in der Zielgruppe sich sogar über 8,4 Prozent und 0,76 Millionen Zuschauer freuen. Den Abschluss des Film-Feiertages machte dann «Hacksaw Ridge - Die Entscheidung» ► , wobei hierfür ein Großteil der Zuschauer wegbrach. Gemessen werden konnten ab 22 Uhr noch 0,96 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, aus der Zielgruppe waren es lediglich noch 0,38 Millionen. Die Marktanteile beliefen sich damit auf insgesamt 4,9 Prozent, am Zielgruppenmarkt landete man 6,8 Prozent.