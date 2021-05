RTLZWEI-Thriller nur knapp hinter «Batman v Superman» bei ProSieben

Quotennews

Wenig gefragt ist hingegen weiterhin die neue Staffel der Detektivserie «Magnum P.I.» bei VOX.

Neben dem starken Programm im Ersten und Zweiten sowie der erfolgreichen «Let's Dance»-Folge blieb am Freitagabend nicht mehr viel Platz für die übrigen Sender. ProSieben versuchte mit dem Actionfilmzu überzeugen. Hierfür schalteten 1,02 Millionen Fernsehende ein, was einem soliden Marktanteil von 3,7 Prozent glich. Bei den 0,56 Millionen Umworbenen kam eine solide Quote von 7,7 Prozent zustande. Besser lief es im Anschluss mit dem Superheldendrama, welches es vor 0,50 Millionen Zuschauern auf hohe 5,3 Prozent schaffte. Bei den 0,29 Millionen Jüngeren blieben noch gute 10,5 Prozent Marktanteil übrig.RLZWEI war dem Sender mit dem Thrillerdicht auf den Fersen. Für die 0,96 Millionen Filmfans sprangen hier hohe 3,3 Prozent Marktanteil heraus. Die 0,42 Millionen Werberelevanten erreichten einen guten Wert von 5,6 Prozent. Weiter ging es mit der Erstausstrahlung von, welche auf 0,38 Millionen Fernsehende sowie einen passablen Marktanteil von 2,5 Prozent zurückfiel. Bei den 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieben nicht mehr als maue 3,4 Prozent übrig.VOX strahlte weiterhin neue Folgen der Detektivserieaus, wobei auch am gestrigen Abend der große Erfolg ausblieb. Dennoch kam das Programm etwas besser an als in den Wochen zuvor. Zunächst lag die Reichweite bei 0,91 Millionen Menschen, bevor sie sich auf 1,05 Millionen steigerte. Folglich verbesserte sich der Marktanteil von mäßigen 3,0 auf akzeptable 3,6 Prozent. 0,32 beziehungsweise 0,31 Millionen Umworbenen entschieden sich für das Serienprogramm und fielen von mauen 4,4 auf schwache 4,1 Prozent Marktanteil zurück.